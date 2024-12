“Prevenzione e Sicurezza – come difendersi dalle truffe” è l’interessante e attuale tema dell’incontro organizzato da Planet Solidarietà APS venerdì 13 dicembre 2024 alle ore 17 presso lo Sporting Club Alessandrino in via Bonafede 65.

Purtroppo quello delle truffe è un fenomeno in crescita esponenziale e quindi va un plauso a Planet Solidarietà, per l’incontro con la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri.

Sarà anche l’occasione per scambiare gli auguri di Natale. Per motivi organizzativi Planet Solidarietà prega di confermare la propria presenza.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.