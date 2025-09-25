Nell’ambito del Progetto “Autorimesse Cardioprotette”, martedì 30 settembre 2025 alle ore 11.15 sala Tevere presso la regione Lazio in via Cristoforo Colombo 212, consegna di 22 defibrillatori e attestati corso BLSD, grazie a CO.PA.M. e onlus Planet Solidarietà – APS.

Saranno presenti il presidente Rocca, la vice presidente Angelilli, il Direttore Generale Ares 118 e altre personalità.

