Quando è stato inaugurato il Mercato AGS Colli Aniene?

Giorni fa, intervistando Danilo Perria, il presidente del Mercato Ags Tiburtino Sud (cioè di Colli Aniene, come viene comunemente chiamato) siamo rimasti nel dubbio circa la data di inaugurazione di questa importante struttura del quartiere.

Scripta manent. Dello scritto rimane traccia e degli articoli che Abitare A pubblica da 35 anni, fortunatamente resta la notizia e, in archivio, la memoria di molti fatti che sono avvenuti ed avvengono nei quartieri periferici, di cui la stampa cittadina, quella dei grandi giornali, non si occupa quasi mai. A meno che non si tratti di un fattaccio di cronaca nera come è capitato qualche giorno fa a Pietralata.

Fortunatamente questi fatti periferici (buoni e meno buoni) restano sia sul nostro sito (dove sono reperibili tutti i numeri di Abitare A, dal 2005 ai giorni nostri) e per quanto riguarda i numeri dal giugno del 1987 al 2005 nei nostri archivi. Per questi ultimi noi abbiamo rivolto un appello alle banche del territorio, potenziali sponsor, ma l’appello è rimasto finora inascoltato.

Ma ci riproveremo tentando di trovare complici per questa opera di conservazione della memoria di quanto è successo ed è stato riferito dal nostro giornale.

Tornando al Mercato AGS Colli Aniene, possiamo affermare che fu inaugurato il 20 maggio 1993 (la struttura era stata terminata due anni prima) ed ecco cos’altro abbiamo trovato nel nostro archivio.

Reperto n. 1

Abitare A, n. 5 maggio 1993, p. 1

Inaugurato il nuovo mercato di viale Sacco e Vanzetti

Finalmente! Dopo lunga attesa l’inaugurazione è avvenuta giovedì 20 maggio 1993. Dallo scorso 15 gennaio erano iniziati i lavori di allestimento all’interno dei boxes. Attraverso la recinzione era possibile osservare gli esercenti darsi un gran da fare. All’inizio l’apertura del mercato era prevista per la fine di marzo, ma i tempi si sono prolungati fino a maggio. Grazie al continuo interessamento dei comitati di quartiere di Tiburtino III e Colli Aniene si sono potute, così, soddisfare le esigenze dei cittadini.

Reperto n. 2

Abitare A, n. giugno 1993, p.2

“Grazie per la vostra calorosa accoglienza”

Dagli operatori del nuovo mercato AGS di viale Sacco e Vanzetti

che si impegnano a mantenere i vantaggiosi prezzi dell’avvio.

(qui di seguito proponiamo solo alcuni brani dell’articolo leggibile in foto)

E’ stato finalmente inaugurato, il 20 maggio 1993, con grandissima affluenza della popolazione del quartiere, il mercato AGS di viale Sacco e Vanzetti angolo via Grotta di Gregna.

“Vorremmo ringraziare, attraverso il giornale – dicono Fiorella Mari e Fabio Marmotta, rispettivamente presidente e vice presidente della struttura – tutti i cittadini che hanno partecipato in così grande numero all’inaugurazione del mercato… (…)

… Bisogna onestamente riconoscere che se il mercato è aperto e funzionante, il merito eclusivo è degli operatori, provenienti dai mercati di via Enea e di piazza Vittorio, i quali hanno dovuto superare grosse difficoltà strutturali e difficoltà varie frapposte dall’XI Ripartizione. Un prezioso aiuto è venuto da Roberto Giordani dell’ANPVAD. Nonostante la scarsa collaborazione offerta dalla V Circoscrizione, in soli due mesi sono riusciti a realizzare l’allestimento dei loro box che ora presentano un bellissimo aspetto. Buona anche la varietà merceologica con 11 Frutta e Verdura più 2 Produttori, 4 pizzicherie, 3 macellerie, 2 abbigliamento e mercerie, 1 pasta fresca, pesce fresco, frutta esotica, e funghi freschi, fioraio, generi vari e perfino una latteria…

(seguono altre informazioni e c’è una foto di allora e a pag. 8 una mezza pagina di pubblicità)

Reperto n. 3

Abitare A, n.4, aprile 1994

Il Mercato AGS Colli Aniene compie un anno

Bilancio positivo per operatori e cittadini

(articolo con foto e breve intervista al presidente del Mercato Fiorella Mari)

Il 20 maggio gli operatori spegneranno la prima candelina per festeggiare l’apertura del Mercato AGS Colli Aniene insieme con gli abitanti del quartiere. Fu infatti grazie alla loro continua pressione manifestata attraverso i comitati di quartiere di Tiburtino III e Colli Aniene ed alla decisa iniziativa degli operatori stessi se il mercato poté aprire finalmente i box, dopo due anni circa che erano stati costruiti. (…)

Qual è il bilancio di questo primo anno di attività?

“Un anno è poco per dare un giudizio – rispondono Fiorella Mari e Fabio Marmotta, presidente e vicepresidente della struttura -ma se il buongiorno si vede dal mattino possiamo ritenerci soddisfatti. Abbiamo avuto una bellissima accoglienza dai cittadinidi Colli Aniene fin dal primo giorno di attività. Gli utenti ci hanno poi confermato l loro fiducia e hanno mostrato di gradire i nostri prezzi, la qualità delle nostre merci e del nostro servizio. Ci impegniamo a proseguire su questa linea e se possibile a migliorare ancora. Intanto invitiamo tutti i cittdini di Colli Aniene e Tiburtino a festeggiare con noi il primo anniversario del mercato. Abbiamo in serbo per loro una gradita sorpresa…”

Reperto n. 4

Abitare A, n. 4 aprile 1994

Manchette pubblicitaria, p. 5

Qualità e convenienza… ora abitano qui

