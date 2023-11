“Quando le montagne si colorarono di rosso. La notte dell’Orcolat” di Stefania P. Nosnan

Il 17 Novembre 2023, alle ore 18.30 in sala Roma della sede UnAR in Via Ulisse Aldrovandi n 16/B, a cura dell’APS Fogolâr Furlan di Roma presentazione del libro “Quando le montagne si colorarono di rosso. La notte dell’Orcolat”, il nuovo romanzo di Stefania P. Nosnan,

L’autrice accompagnerà i partecipanti nel ripercorrere la tragedia del Terremoto del 1976 che colpì il Friuli attraverso un romanzo corale dove i personaggi interagiscono con la protagonista in un susseguirsi di eventi finemente narrati.

Saluti: Francesco Pittoni, Presidente del Fogolâr Furlan di Roma

Presenta: Stefania P. Nosnan, Autrice del libro

Interventi: del pubblico presente in sala