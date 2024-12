Dal 21 dicembre 2024 all’1 gennaio 2025 le luci del Natale si accendono sugli spazi del quartiere Quarticciolo, abitati in quei giorni dalla rassegna QUARTICCIOLO FESTA D’INVERNO.

Con incursioni di teatro, danza, teatro per le nuove generazioni, musica e cinema, la comunità artistica e il tessuto cittadino si incontrano per festeggiare insieme e condividere la gioia e il senso di solidarietà e di comunità.

La rassegna diffusa – curata dalla direzione artistica del Teatro Biblioteca Quarticciolo, composta da Antonino Pirillo, Giorgio Andriani, Valentina Marini – è realizzata in collaborazione con tutti gli spazi “polmoni” del Quarticciolo, dal Teatro alla Palestra Popolare, dalla Biblioteca al Centro Anziani, dalla Piazza e dalle vie del Quartiere, fino alla sede della Comunità di Sant’Egidio e alla Chiesa Ascensione di N.S.G.C.

In programma tanti laboratori e spettacoli per bambini e bambine e per le loro famiglie, cene spettacolo, uno speciale evento di danza che coinvolge la comunità anziana, la proiezione di un film realizzato con gli abitanti del quartiere, una raccolta di generi alimentari per le famiglie bisognose.

“Obiettivo principale – spiegano Pirillo, Andriani e Marini – è la legittimazione di una comunità allargata, quella degli abitanti del quartiere che si fonde con gli spettatori fidelizzati del teatro, forte e bisognosa di relazioni umane sincere che solo certe pratiche teatrali possono favorire e garantire. Altro obiettivo, conseguente al primo, è di trasformare l’intero quartiere nel luogo della Festa.

Riuscire in questa finalità significherebbe per noi provare che si può e si deve affinare una metodologia di lavoro che presuppone l’incontro tra accreditate realtà nazionali o internazionali e contesti municipali difficili ma non impossibili da coinvolgere perché diventino partner attivi di una progettualità ambiziosa“.

Il 21 dicembre apre la rassegna nella Biblioteca Quarticciolo e nella Piazza del Quarticciolo il laboratorio creativo per bambine e bambini a cura del Doposcuola Quarticciolo (ore 18/20). A seguire, lo spettacolo di strada SMISURATE DIVAGAZIONI del duo Chien Barbu Mal Rase (ore 20) vede una coppia di clown alle prese con un favoloso, roboante, fantasmagorico spettacolo, dove il pubblico viene coinvolto nei numeri proposti dai due artisti comici che, però, non sembrano avere il controllo della situazione.

Il 27 dicembre (ore 11) le strade del Quarticciolo saranno occupate dal TEATRO VERDE A MOTORE, un piccolo palco mobile completamente attrezzato con motore ecologico. Si tratta quindi di un piccolo palco ambulante per raggiungere tutti e creare occasioni di incontro e di spettacolo dal vivo in un’idea forte di teatro comunitario, di teatro condiviso, di teatro necessario.

Nella stessa giornata, la sede di quartiere della Comunità di Sant’Egidio spalanca le sue porte con molteplici attività (ore 10/12 e 16/18), come la RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI non deperibili per famiglie in difficoltà e la MOSTRA DI OPERE, realizzate da persone con disabilità del Laboratorio d’Arte della Comunità di Sant’Egidio del Quarticciolo con Open Day del Laboratorio (ore 10/12).

E ancora, Simone Di Pasquale, tra i più famosi maestri del programma televisivo Ballando con le stelle, insieme ad alcune colleghe e colleghi porterà, presso il Centro Anziani Quarticciolo “Luigi Petroselli” (ore 14/23), il format DANCE WITH US. La comunità di anziani sarà coinvolta nel laboratorio di danza nelle discipline di Samba, Cha Cha Cha, Rumba e Salsa, che sfocerà in una gara. La giuria, composta da alcuni abitanti del quartiere e della città, sarà presieduta da Rossella Erra “la voce del pubblico in sala”, giurata storica del programma televisivo di Rai 1.

Il 28 dicembre si prosegue, negli spazi della Biblioteca Quarticciolo, con due laboratori per bambine e bambini. Il primo, LUCI DI NATALE (ore 10.30/12), è condotto da Jessica Bertagni della Compagnia TeatroViola per festeggiare le feste di Natale giocando al teatro ed esplorare, divertendosi, le proprie capacità espressive e creative. Il secondo, a cura dell’Associazione Musica in culla è RADIO NATALE, viaggio tra le frequenze di una radio dispettosa, un laboratorio musicale in cui la radio si accende soltanto con una formula magica ritmica recitata dai bambini.

Accompagnandoli alla scoperta di luoghi e sonorità sempre differenti, l’intento è quello di trovare la stazione Radio Natale per accogliere l’arrivo della Festa in musica e allegria, con i bambini, le bambine e le famiglie.

In serata, ci sposta nel Teatro Biblioteca Quarticciolo per l’atteso ritorno del Teatro delle Ariette, che negli ultimi anni è stata ospite costante della programmazione teatrale creando attorno a sé un folto pubblico trasversale, dai giovanissimi alle generazioni più anziane, tanto da considerarsi e da essere considerata come una delle compagnie che ha trovato la sua casa romana al TBQ.

Questa volta la compagnia degli attori-contadini proporrà lo spettacolo con cena MATRIMONIO D’INVERNO (ore 21, in replica il 29 dicembre), in cui gli spettatori attorno a un tavolo assistono alla preparazione del pranzo del matrimonio di Paola Berselli e Stefano Pasquini che, con grande generosità, condivideranno il diario della loro vita quotidiana, ma anche del loro amore e dell’amore che li lega al podere delle Ariette, ai loro campi e ai loro animali, agli amici e ai compagni di vita.

Il 29 dicembre in Biblioteca Roberto Fega e Mauro Remiddi propongono I SUONI DELL’INVERNO (10.30/11.45), laboratorio musicale per bambine e bambini, all’insegna della registrazione e manipolazione dei suoni che ci circondano e della trasformazione degli oggetti in strumenti musicali. La giornata si chiude alle ore 21 con la seconda replica dello spettacolo con cena MATRIMONIO D’INVERNO del Teatro delle Ariette.

Il 30 dicembre il festival abiterà due luoghi cardine del quartiere, la Chiesa Ascensione di N.S.G.C che ospiterà il Roma Rainbow Choir diretto dal M° Francesco Leineri con il concerto CHRISTMAS LIVE (ore 10.30) e la Palestra Popolare che darà spazio alla proiezione del documentario QUARTICCIOLO. LA VITA ATTORNO A UN TAVOLO (ore 20) del Teatro delle Ariette che racconta gli incontri organizzati, ma anche casuali, nelle case e nel quartiere, rubati dalla telecamera del regista e sceneggiatore Alberto Caviglia.

Il 1 gennaio con tre turni (ore 16, 17.15 e 18.30), il palco del Teatro Biblioteca Quarticciolo diventa l’interno di un palazzo incantato capace, come un tappeto magico, di spostarsi di luogo in luogo. Le sue finestre si affacciano su fondali marini, su calde città variopinte, su cieli attraversati da mongolfiere dai colori sgargianti, proiezioni di sagome e sculture mobili di legno, fil di ferro e vetro colorato.

Tutto questo è possibile grazie ad AMARBARÌ della Compagnia Unterwasser che porta il pubblico in un’avvolgente performance di ombre per viaggiatori di ogni età. “Amar bari” in lingua Bengali significa “casa mia”. È una casa mobile aperta e ospitale, una casa-mondo che afferma il diritto all’esplorazione, alla libera circolazione di tutte le creature sulla Terra, perché il viaggio, la libertà e la conoscenza sono le ricchezze più grandi a cui si possa aspirare.

Il Teatro Biblioteca Quarticciolo è parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura. La programmazione artistica e culturale e la gestione dei servizi connessi agli spazi del Teatro Biblioteca Quarticciolo del circuito Teatri in Comune di Roma Capitale, da novembre 2024 a giugno 2026, è stata affidata, tramite bando indetto da Zètema, all’RTI costituito da Cranpi e Orbita | Spellbound Centro Nazionale di produzione della Danza.

Festa d’inverno è realizzata con il contributo di Roma Capitale Assessorato alla Cultura.

Il Programma:

21 dicembre

ore 18/20 Biblioteca Quarticciolo e Piazza del Quarticciolo

Doposcuola Quarticciolo

Laboratorio creativo per bambine e bambini

Laboratorio

ore 20 Piazza del Quarticciolo

Chien Barbu Mal Rasè

Smisurate Divagazioni

teatro di strada per le famiglie

27 dicembre

ore 11 Piazzale antistante la Biblioteca Quarticciolo

Teatro Verde di Roma

Teatro Verde a motore

teatro per le famiglie

ore 10/12 e 16/18 Comunità di Sant’Egidio del Quarticciolo

Centro raccolta di generi alimentari non deperibili per famiglie in difficoltà

Mostra di opere realizzate da persone con disabilità del Laboratorio d’Arte della Comunità di Sant’Egidio

special TBQ

ore 14/23 Centro Anziani Quarticciolo “Luigi Petroselli”

Simone Di Pasquale e le Maestre e i Maestri di “Ballando con le stelle”

Dance with Us

laboratorio danza

28 dicembre

ore 10.30/12 Biblioteca Quarticciolo

Jessica Bertagni / Compagnia TeatroViola

Lucine di Natale

laboratorio teatrale per bambine e bambini – età consigliata: 6/10 anni

ore 10/12 e 16/18 Comunità di Sant’Egidio del Quarticciolo

Open Day del Lab (ore 10/12)

Centro raccolta di generi alimentari non deperibili per famiglie in difficoltà

Mostra di opere realizzate da disabili del Laboratorio d’Arte della Comunità di Sant’Egidio

special TBQ

ore 17 Biblioteca Quarticciolo

Musica in culla

Radio Natale – Viaggio tra le frequenze di una radio dispettosa

laboratorio musica per genitori e figli – età consigliata: 0-6 anni

ore 21 Teatro Biblioteca Quarticciolo

Teatro delle Ariette

Matrimonio d’inverno

spettacolo con cena

29 dicembre

ore 10.30/11.45 Biblioteca Quarticciolo

Roberto Fega e Mauro Remiddi

I suoni dell’inverno – laboratorio per piccoli creatori sonori

laboratorio musicale per bambine e bambini – età consigliata: 6/10 anni

ore 21 Teatro Biblioteca Quarticciolo

Teatro delle Ariette

Matrimonio d’inverno

spettacolo con cena

30 dicembre

ore 18.30 Chiesa Ascensione di N.S.G.C

M° Francesco Leineri / Roma Rainbow Choir

Christmas Live

musica

ore 20 Palestra Popolare Quarticciolo

Teatro delle Ariette / Alberto Caviglia

Quarticciolo. La vita attorno a un tavolo

cinema

1 gennaio

ore 16, 17.15 e 18.30 Teatro Biblioteca Quarticciolo

Unterwasser

Amarbarì

teatro per le famiglie

Festa d’inverno è realizzata con il contributo di Roma Capitale Assessorato alla Cultura

La programmazione Teatro è realizzata da Cranpi

La programmazione Danza è realizzata da ORBITA | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza

La programmazione Teatro per le nuove generazioni è a cura di Federica Migliotti

I LUOGHI DELLA RASSEGNA

Biblioteca Quarticciolo, via Castellaneta 10

Centro Anziani “Luigi Petroselli”, via Locorotondo 31/33

Chiesa Ascensione di N.S.G.C., via Manfredonia, 5/7

Comunità di Sant’Egidio, Piazza del Quarticciolo 32

Palestra Popolare Quarticciolo, via Trani 1

Piazza del Quarticciolo

Teatro Biblioteca Quarticciolo, via Ostuni 8

BIGLIETTI

Spettacoli a ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Laboratori per bambine e bambini a ingresso libero con prenotazione obbligatoria:

quarticcioloragazzi@gmail.com

