Quinta vez di Maria Pia Quintavalla

Domenica 14 aprile 2019 alle ore 17* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia 18 a Roma Laurentina: Incontro con l’autore: Maria Pia Quintavalla e il suo libro Quinta vez, Stampa 2009, 2018.

Con Maria Pia Quintavalla conversano Cinzia Marulli e Anna Maria Curci

Maria Pia Quintavalla è nata a Parma e vive a Milano. A partire dal 1985 ha dato vita alla rassegna biennale Donne in poesia. Ha curato la rubrica di ricerca “Le Silenziose”. Ha pubblicato i libri di poesia: Cantare semplice (Tam Tam, 1984), Lettere giovani (Campanotto, 1990), Il Cantare (Campanotto, 1991), Le Moradas (Empiria, 1996), Estranea (canzone) (Piero Manni, 2000, prefazione di Andrea Zanzotto), Corpus solum (Archivi del ’900, 2002), Album feriale (Archinto, 2005), Selected poems (Gradiva N.Y., 2008), China, (Effigie, 2010), I Compianti (Effigie, 2013), Vitae (La Vita felice, 2017), Quinta vez (Stampa 2009, 2018). Sue poesie sono presenti nelle antologie: Trent’anni di novecento (a cura di A. Bertoni, Book, 2005), Passione poesia (CFR, 2017). Ha vinto numerosi premi; nel 2000 è stata finalista in cinquina al Viareggio. È docente presso l’Università degli Studi di Milano, con laboratori di lingua e scrittura italiana. Sue poesie sono state tradotte in numerose lingue.

*Ingresso con tessera ARCI 2018/2019; è possibile tesserarsi in sede. Allo scopo di mantenere lo spazio culturale creato e far fronte alle spese di gestione vi chiediamo una partecipazione economica minima, una consumazione di 3 euro