Raccogliamo ovetti, caramelle e cioccolatini per i bambini ucraini

“Mille coniglietti sotto un cielo sereno” è la nuova iniziativa dell’associazione Piccoli Giganti ODV e dell’associazione Salvamamme. Dal 24 a 27 marzo dalle 10,00 alle 19,00, presso la sede dell’associazione in via Gennaro Cassiani 1, sarà effettuata una raccolta di dolci (ovetti, caramelle e cioccolatini) per riempire mille coniglietti di stoffa da portare ai bambini ucraini nelle zone di guerra, al fine di rendere un po’ più sereno il cielo sopra di loro in occasione della prossima Pasqua.

Le scuole del territorio si sono già attivate per partecipare fattivamente a questo evento ma chiunque di noi può portare il proprio contributo per fare in modo che sui volti dei bambini ucraini, che stanno soffrendo per le colpe di una guerra ingiusta, si accenda un piccolo sorriso anche se durerà solo un attimo.

L’iniziativa ha lo scopo di far riflettere tutti che non ci dobbiamo dimenticare che ci sono bambini che hanno il diritto di passare un momento buono come tutti gli altri bambini del mondo, perché loro non hanno colpe di quanto sta accadendo.

“Mille coniglietti sotto un cielo sereno” e tutti i bambini del mondo sotto un cielo altrettanto sereno. È quello che si augura l’associazione Piccoli Giganti, che è già al lavoro per cucire i mille coniglietti, ed è quello che ci auguriamo tutti noi. Basta un piccolo gesto… una confezione di ovetti di cioccolato costa poco più di un euro ed è una spesa che possiamo permetterci quasi tutti. Per questo vi invitiamo a sostenere questa iniziativa e, come già accaduto in passato, sappiamo che questo territorio non si tirerà mai indietro quando c’è in atto una progetto di solidarietà.