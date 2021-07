Raggi e decoro da evento al Parco Palatucci

Parco Palatucci, lato Largo Cevasco.

Lunedì 28 giugno 2021 macchine della municipale di fianco al piccolo campo di roulotte abitate. Martedì 29 giugno, replica.

Oggi 2 luglio operai a stuccare e riverniciare la malandata casetta ACEA luce pubblica.

Gatto ci cova….

Vado dagli “amici” nomadi, no sono residenti ormai, mi confermano i vigili ma non hanno risposto sul motivo delle visite.

Vado dai pittori e mi confermano… è previsto l’arrivo della Sindaca Raggi per il 6 o 7, non sanno la data precisa ma la seconda mano di pittura la daranno il 6 luglio mattina per evitare il ricomparire fi nuove scritte o nuovi disegni.

Quindi in attesa della Pasqua… pardon della Raggi, aspettiamoci ulteriori provvedimenti a favore del decoro urbano in coincidenza della venuta della Sindaca al Parco Palatucci in coincidenza con l’evento annunciato dal nostro giornale ieri