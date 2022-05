L’Associazione Pugliese di Roma organizza un interessante incontro sul tema “Rapporto Pubblico – Privato in Sanità: L’esperienza di un’Industria Farmaceutica”. Conversazione con la Dott.ssa Maria Pia Ruffilli il 10 Maggio 2022, ore 18.00 nella Sala Italia in Via Aldrovandi, 16.

Maria Pia Ruffilli, laureata in Medicina e Chirurgia, e successivamente specializzata in Endocrinologia, dopo aver lavorato per alcuni anni nel settore pubblico, prima come medico del territorio e poi ospedaliero, è entrata nella Direzione Medica e Ricerca Clinica di Pfizer Italia. In Pfizer ha sviluppato tutta la sua carriera, sia in Italia che negli Stati Uniti, passando dal ruolo di Direttore Medico a quello di Direttore Generale Farmaceutico e poi di Responsabile per il Public Affairs Internazionale. Ora in pensione, Maria Pia che vive a New York, si dedica al Volontariato e scrive (è giornalista pubblicista).

Associazione Pugliese di Roma Aps via Ulisse Aldrovandi 16 – Roma www.associazionepugliesediroma.it info@associazionepugliesediroma.it

Locandina 10 Maggio 2022

Irene Venturo: Irene Venturo ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom.

Argomento: Rapporto pubblico e privato in Sanità. L’esperienza di un’ industria farmaceutica

Ora: 10 mag 2022 06:00 PM Roma

Entra nella riunione in Zoom

https://us02web.zoom.us/j/83025839704?pwd=cGtwY1ZqYi84VWdVY2QwNm13MUl4Zz09

ID riunione: 830 2583 9704

Passcode: 412352

[18:13, 2/5/2022] Irene Venturo: Ovviamente la connessione sarà possibile Martedì 10/5/2022 qualche minuto prima dell’evento!