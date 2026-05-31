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Rarità musicali in concerto alla Basilica S. Croce al Flaminio

Domenica 7 Giugno 2026 - ore 17 in via Guido Reni con Orchestra Sinfonica S. Croce e Coro Cantar gli affetti

Redazione - 31 Maggio 2026

Domenica 7 Giugno 2026 – ore 17, presso la Basilica S. Croce al Flaminio in via Guido Reni: Rarità musicali in concerto con Orchestra Sinfonica S. Croce e Coro Cantar gli affetti, direttore Arman Azemoon.

Tutte le info in locandina

L’Orchestra Sinfonica S. Croce, presso la Basilica S. Croce al Flaminio, è stata fondata dal direttore Arman Azemoon nel gennaio 2011.

Inizialmente composta da un piccolo gruppo di musicisti professionisti e amatori, ha attualmente raggiunto un organico sinfonico.

Essa si propone di promuovere e valorizzare la pratica della musica d’insieme, attività ancora poco diffusa nel nostro Paese, ma affermata nel nord Europa.

Il progetto è dedicato a tutti quei musicisti studenti e amatori che pur percorrendo una strada professionale diversa da quella musicale, continuano a coltivare la loro naturale passione artistica.

 

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