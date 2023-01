Rassegna dei Presepi 2022, le premiazioni

Il 15 gennaio 2023, presso il Teatro San Luca con le premiazioni dei partecipanti alla rassegna si è concluso la Rassegna dei Presepi 2022.

Il piacevole evento è stato realizzato grazie a don Romano De Angelis Parroco di San Luca Evangelista al Prenestino e ai tanti volontari che si sono impegnati, in primis a visionare i tanti Presepi e organizzare il 15 gennaio l’evento finale.

Per la Parrocchia di S. Luca Evangelista e i residenti del quartiere domenica 15 gennaio è stato un pomeriggio insolito, una semplice premiazione che si è trasformato in un vero spettacolo al pari di altri in programma in altri Teatri più prestigiosi.

Sul palco per condurre l’evento, Salvatore Confetto, uno dei tanti volontari della rassegna, ha iniziato e chiuso l’evento, anche se durante la serata spesso si è avvicendato con altri due volontari Ofelia Del Duca che durante lo spettacolo con una voce dolcissima ha cantato diverse canzoni romanesche, ed Emanuele Pallotti che ha declamato la poesia di G. Belli “El Presepe” dimostrando la sua disinvoltura nel dialogare con un vasto pubblico.

Significativa la presenza del Coro Sacro Cuore and Friend composto da 6 uomini e 11 donne, diretto dalla signora Silvana Polimena, la quale si è esibita da solista con delle bellissime canzoni; rilevante nel Coro la voce del solista Claudio Zampetti.

Uno specifico spazio è stato dedicato ai bambini che hanno attirato l’attenzione dei grandi, dimostrandosi bravissimi attori nel presentare “il teatro dei burattini”

Tutto il programma è stato trasmesso anche in L.I.S. dalla bravissima interprete Irene Musone, che ha tradotto tutto lo spettacolo in Lingua Italiana Segni.

Significativo l’intervento del Parroco di Don Romano, il quale nel suo breve intervento ha affermato: “in considerazione dell’ottima riuscita dell’evento mi complimento con tutti i volontari, e con tutti i concorrenti che con i loro Presepi tengono vivo il bellissimo evento quello della nascita di Gesù”. Don Romano ha anche espresso soddisfazione per la numerosa partecipazione di pubblico, e questo è anche un momento di aggregazione da cui ripartire insieme dopo il lungo lockdown.

Non poteva mancare Maurio Caliste, il Presidente del V Municipio di Roma Capitale, in questa terza rassegna dei Presepi. Egli infatti, come è stato ricordato dal palco, è stato l’ideatore di questo eventoi. Caliste nel suo breve intervento ha riconfermato il valore e l’importanza dei Presepi nel periodo natalizio, impegnandosi fin da ora a lavorare per la continuità su questa tradizione, e facendo il possibile affinché nel prossimo anno in Piazza Roberto Malatesta venga allestito il tradizionale Presepe.

L’evento si è concluso con le finali parole di Salvatore Confetto il quale ha ringraziato tutti i volontari che hanno lavorato per la buona riuscita dell’iniziativa, tutte le persone che si sono esibite sul palco, il numeroso pubblico, lo sponsor Francesco Crocè di Quadrifoglio Immobiliare, Mauro Caliste che con la sua collaborazione e presenza in Teatro ha dato un tono di ufficialità all’evento e ultimo ringraziamento a Don Romano per la sua costante disponibilità e il supporto morale in questa ed in altre iniziative della Parrocchia.