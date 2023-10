Il 16 Ottobre 2023 alle ore 18.30 in sala Italia della sede UnAR in Via Ulisse Aldrovandi 16/B, riapertura delle attività culturali delle APS Triestini e Goriziani in Roma e Fogolâr Furlan di Roma.

Il pomeriggio sarà dedicato ad un’iniziativa tutta al femminile con la scrittrice, poetessa e saggista italiana Dacia Maraini in dialogo con le autrici di Controparola, un gruppo di giornaliste e scrittrici nato nel 1992 con l’intento di promuovere attraverso pubblicazioni di volumi, l’identità e il ruolo della figura della donna di ieri, oggi e domani e di porre in luce il ricordo di numerose protagoniste femminili che hanno portato onore all’Italia in vari campi.

Programma