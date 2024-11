“Ribellarsi alla notte” di Mimmo Muolo all’Associazione Pugliese di Roma

Il 16 dicembre 2024 ore 18, nella Sala Roma (UNAR) in via Ulisse Aldovrandi 16 si terrà la presentazione del libro Ribellarsi alla notte di Mimmo Muolo, giornalista vaticanista di origini pugliesi.

Parteciperanno all’incontro, introdotto dal saluto della Presidente dell’Associazione Pugliese di Roma Irene Venturo, gli illustri ospiti (entrambi pugliesi) mons. Nunzio Galantino, già Segretario generale della CEI oltre che Presidente dell’APSA (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) e Marcello Veneziani, noto giornalista e scrittore. Letture di Lucia Lanzolla.

Il libro di M. Muolo, appena uscito, ha avuto un’accoglienza molto favorevole da parte della critica e ha già vinto il Premio ATENA d’Oro a Palazzo Valentini di Roma.

«Sono certa – afferma Irene Venturo – che questo incontro sarà ricco di spunti di riflessione su quanto è lunga e buia la notte di una Roma più Lupa che Mamma, una Notte che tiene la città fra i suoi artigli, con i suoi Angeli Caduti, con le vite tra alcool e sballo… una Notte Nemica di chi sta cercando di ribellarsi».

Con l’incontro del 16 dicembre si conclude l’Anno di Attività del Sodalizio con un Evento dedicato al NATALE. «In questa occasione – aggiunge la presidente Venturo – avremo anche modo di scambiarci gli Auguri per le prossime Festività dal momento che, per quest’anno, abbiamo stabilito di NON organizzare la Cena che, nella tradizione della nostra Associazione, facevamo la sera del 6 dicembre, Festa del nostro Santo Patrono S. Nicola. Il nostro caro don Francesco Monterisi il 6 dicembre, in modalità riservata, celebrerà la Santa Messa e porrà, nelle sue intenzioni, un particolare pensiero alla nostra Comunità».

