Richiamo alla Libertà e all’Esilio baluardo inconquistabile

Il richiamo con la tradizione permane con il mantenere nella ragione sociale la dizione di Liberi comuni in esilio per Pola Zara Fiume accanto ad Associazione Dalmati Italiani nel mondo e così come avviene da qualche anno per i fiumani e i polesani.

Una parola vera e drammatica da mantenere per la storia è ESILIO e l’altra – LIBERI – la libertà non ha prezzo e questa fu la vera e profonda motivazione ideale e spirituale dell’esodo Giuliano Dalmata, insieme alla volontà di rimanere per sempre italiani.

Giunti in Italia gli esuli hanno dimostrato dignità e difeso sempre la democrazia nella desolazione dei campi profughi. Chi sognava Stalin non li poteva accettare per questi motivi che ripeto: Patria e Libertà. Oggi in quelle ANPI dove regnano le nostalgie sovietiche o si celebra il compagno Tito si cerca di rovesciare questa storia degli esuli Giuliano Dalmati, per motivi di bassa lega e pseudopolitici. Alle ANPI, o almeno alla maggioranza delle sezioni, il destino e le sofferenze degli esuli non interessano, ma gli esuli sono solo strumentali per lotte politiche contro le destre. Le destre moderne rispettano questa storia perché condividono gli ideali di Patria e Nazione per i quali i Giuliano – Dalmati sono stati discriminati per decenni e decenni e non per risvegliare il fascismo.

Gli esuli sono ancora oggi discriminati, ma almeno una legge la 92/2004, Il Giorno del Ricordo, gli riconosce una storia di alta dignità. Le Anpi vogliono che sia tolto il Giorno del Ricordo. Non dobbiamo mai demordere dal difendere i pochi diritti acquisiti e il richiamo a LIBERTÀ e all’ESILIO sono il nostro baluardo inconquistabile. Per questo i Liberi Comuni in esilio non devono scomparire finché l’ultimo sarà!

Cosi dicevano i nostri vecchi.