Richiesta di intervento: muro di cinta crollato ad Ostia Antica

“Continua l’assordante silenzio ed indifferenza dei soggetti predisposti ad intervenire nella scandalosa situazione in via Pericle Ducati, angolo via Gian Francesco Gamurrini ad Ostia Antica, dove da mesi un muro di cinta è crollato con gravi rischi per pedoni e auto parcheggiate.

Cosa di non poco conto è il reale pericolo per il numeroso flusso di studenti che frequentano l’adiacente plesso scolastico di via Pericle Ducati.

I cittadini e il locale CdQ, che nonostante le numerose segnalazioni, non vedono nessun intervento, chiedono a chi di competenza di intervenire in modo sollecito e definitivo, per evitare eventuali nuovi danni e possibili pericoli!!”

Direttivo CdQ Ostia Antica-Saline