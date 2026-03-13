“Rinascita” di Claudio Damiani a “La Primula”

Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 17,30 presso l’Associazione La Primula in via Alfredo Covelli 12/14 presentazione del libro “Rinascita” di Claudio Damiani, candidato al premio Strega poesia 2025.

Oltre all’Autore partecipano: Leone Antenone, Maurizio Rossi e Stefania Ambrosi.

Con l’amichevole partecipazione del Coro della Scuola Popolare di Musica di Villa Gordiani.

IL LIBRO

In una prosa lirica e ispirata, ma lucida e chiara nelle descrizioni, l’autore racconta i suoi primi anni di vita passati in un villaggio minerario nel Nord della Puglia tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, e i ripetuti, solitari ritorni da adulto nel villaggio e nella miniera nel frattempo abbandonati e, di anno in anno, in progressivo disfacimento.

Al centro c’è la natura, vista con gli occhi e la mente di un bambino molto piccolo nelle sue quotidiane uscite all’aperto, nel sole, con la sua bicicletta rossa n. 14. A una prima parte analitica e ossessiva, succede una seconda sintetica e fantastica: non più ricordare, ripercorrere, misurare, cercare di capire o interpretare l’infanzia, ma reinventarla, pur sempre in quel luogo, con quelle persone, quel paesaggio, e pur sempre con quella stessa felicità di uscire alla luce e incontrare il mondo, in una definitiva rinascita.

Il libro ripercorre l’infanzia dell’autore e la memoria ritrovata porta pian piano a una rinascita, per rivivere situazioni e ricordi, paure e stupori, immersi in una natura mitica e arcaica, magica e parlante, densa di simboli evocativi e toccanti.

L’AUTORE

Claudio Damiani ha pubblicato diversi libri di poesia, tra cui Eroi (2000, Premio Montale), Attorno al fuoco (2006, Premio Luzi), Sognando Li Po (2008, Premio LericiPea) ed Endimione (2019, Premio Carducci). Suoi testi sono stati interpretati da Piera Degli Esposti, Nanni Moretti, Roberto Herlitzka e altri. Per Fazi Editore ha pubblicato le raccolte più importanti, tra cui: Poesie (2010), Il fico sulla fortezza (2012), Cieli celesti (2016) e Prima di nascere (2022), con il quale ha vinto il Premio Viareggio Rèpaci 2022.

