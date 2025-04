Riqualificazione scuola Amendola, sopralluogo al cantiere

Visita alla scuola primaria “Amendola”, nel Municipio X, per constatare lo stato di avanzamento del cantiere di riqualificazione ed efficientamento energetico.

Sopralluogo del Sindaco Roberto Gualtieri e dell’Assessora ai Lavori Pubblici e Infrastrutture Ornella Segnalini con il Presidente del Municipio X Mario Falconi e i rappresentanti della scuola.

I lavori fanno parte del più ampio piano che coinvolge complessivamente 212 scuole su tutto il territorio cittadino, grazie a un investimento di circa 400 milioni di euro stanziati attraverso il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS Roma) e fondi europei.

L’intervento alla scuola “Amendola” è eseguito dal Dipartimento lavori pubblici (Dilp), ha un costo complessivo di 2,5 milioni di euro ed è giunto a un avanzamento dei lavori di circa il 60%.

I lavori, iniziati lo scorso novembre e con previsione di completamento entro Natale 2025, procedono in maniera organizzata, garantendo la continuità delle attività didattiche.

Ad oggi sono stati completati lo smontaggio e sostituzione delle finestre, l’installazione della linea termica, la sostituzione dei corpi illuminanti, l’allestimento del ponteggio, gli interventi preliminari sul calcestruzzo, l’isolamento della copertura, l’isolamento termico delle pareti e parte della coibentazione.

Questi interventi puntano al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, riducendo la dispersione termica e preparando il terreno per l’installazione di ulteriori tecnologie sostenibili come l’impianto fotovoltaico e solare termico.

“Dal punto di vista dell’efficientamento energetico tutto il plesso sarà rifatto con pannelli solari che consentiranno di produrre energia, un cappotto termico e l’impermeabilizzazione del soffitto, e con un nuovo impianto di riscaldamento e illuminazione.

Questo è solo uno dei tanti interventi previsti su Ostia, un quadrante su cui abbiamo deciso di intervenire in modo capillare non trascurando le scuole, i luoghi dove si formano i nostri figli che vogliamo siano sicuri, confortevoli e rispettosi dell’ambiente” ha commentato il Sindaco Gualtieri.

“Siamo particolarmente soddisfatti dello stato di avanzamento dei lavori alla scuola Amendola – ha aggiunto l’assessora Segnalini –. Nonostante la complessità degli interventi, che spaziano dall’isolamento termico alla sostituzione degli infissi, dall’installazione di pannelli fotovoltaici al relamping a LED, i lavori procedono nel rispetto del cronoprogramma e in coesistenza con le attività scolastiche. Oltre alla scuola Amendola, ad Ostia sono in corso interventi analoghi anche presso la scuola elementare Quinqueremi“.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.