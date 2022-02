Rivedendo un bel documentario di Centocelle 1960

Ecco a cosa ho pensato rivedendo il bel video Roma 1960 “Centocelle” visto con gli occhi di un pittore Edolo Masci che è vissuto ed ha operato nel quartiere.

Edolo Masci è nato a Castiglione a Casauria nel 1938 ed è scomparso a Roma nel 2008. La sua fama è legata soprattutto alla tecnica di incisione cliché-verre. La sua carriera si è sviluppata a Roma dove Masci ha frequentato Mino Maccari, Libero De Libero, Rafael Alberti.

Oggi Centocelle ha 101 anni, con circa 60.000 abitanti, ma nel 1921 solo 29 famiglie diedero vita alla borgata rurale, con strade appena tracciate e case costruite con materiali poveri: tufo, mattoni, legno. Da quell’anno ai venti successivi, la borgata rurale inizia a proporsi come piccolo quartiere che aveva il proprio fulcro tra piazza dei Mirti, dove sorgeva un’osteria, via Tor de’ Schiavi e via dei Castani. C’erano case basse a 1 o 2 piani ma anche la farmacia Marchetti.

Bastava spostarsi di qualche centinaio di metri e si trovavano solo strade in terra battuta e sentieri tra i pratoni, oltre alle casupole, che si addentravano nella campagna. C’era anche il “tranvetto” che prima sferragliava solo sulla Casilina.

Intorno al 1927 fu inaugurata la diramazione dalla Stazione di Centocelle a piazza dei Mirti, 6/7 Km da via Cavour, poi via Giolitti, poi “Laziali”, sino a Centocelle. Tre vagoni scuri e senza insegne ma quanti viaggiatori ha trasportato per anni.

Una veduta straordinaria dal tram verso “la nuda” Centocelle, dalla via Casilina si riusciva a vedere via delle Rose. Al capolinea del “tranvetto” a piazza dei Mirti c’era l’edicola Galli, lo studio del medico di famiglia Luigi Coppetta, l’alimentari La Provvida che vendeva pasta sfusa e la conserva di pomodoro a decine di grammi.

C’era in via dei Platani e via delle Giunchiglie il mercato rionale, c’era un banchetto che vendeva le cozze e più avanti quello con i taralli, c’era il bar Bonfantoni verso la Chiesa di San Felice che vendeva maritozzi con la panna, c’era la gelateria “Baffone” che la domenica si riempiva di famiglie per acquistare il famoso cono gelato.

Via Tor de’ Schiavi collegava il piccolo quartiere alla Casilina. Aumentavano gli abitanti: operai, impiegati statali, tranvieri, piccoli commercianti, forze dell’ordine. Centocelle iniziava ad espandersi con una moltitudine di abitazioni negli anni prima e dopo il 1960. La tipologia edilizia passava da palazzine a 2 o 3 piani a 4 o 5 piani. Iniziava l’attività il panificio Rossetti in via degli Olivi, angolo piazza delle Iris con il suo mercato coperto, intorno al 1960.

Quanti bambini nelle vie del quartiere che s’ingrandiva , quanti giochi “inventati” sulla strada. La scuola Fausto Cecconi e la Marco Polo avevano turni mattutini e pomeridiani dal lunedì al sabato .

Ora ci fermiamo, dal 1970 è cresciuta in via continuativa un grande quartiere.

Ecco a questo e a molto altro, non senza commozione (si sa gli anziani hanno la lacrima facile…), ho pensato rivedendo questo bel filmato che vi riproponiamo.

https://fb.watch/aV0Is4WeMr/