Roma 7 cala il poker

Torna il Sabato Roma 7 ed è subito un tripudio per le nostre prime squadre. Dopo la netta vittoria della CF contro Sabaudia per 3 a 0, i ragazzi della serie B ci regalano quattro set di altissima pallavolo, vincendo 3 a 1 contro Anguillara. In serata, la D maschile vince un lunghissimo tie break contro Decimo Roma, mente domenica le ragazze della D femminile vincono 3 a 0 contro Labico.

SERIE B MASCHILE

Dopo la prestazione non positiva contro la Lazio, i ragazzi di Morelli, Caminiti e Pasquini incontrano l’esperta squadra dell’Anguillara composta da molti ex compagni di squadra. La partita non parte benissimo, ma i nostri raccolgono le energie mentali e sistemano magistralmente i 3 set successivi regalandoci la vittoria.

“Quella di oggi è stata una vittoria importante”, afferma entusiasta Andrea Cicerchia, MVP della partita “complessivamente abbiamo giocato un’ottima partita e siamo rimasti concentrati fino alla fine. Ora testa alla prossima partita a Marino.”

SERIE C FEMMINILE

Dopo aver rotto la maledizione, le ragazze di Scotti e Colorito portano a casa la seconda vittoria consecutiva.

“Abbiamo lavorato molto bene in palestra questa settimana, preparando al meglio la partita di oggi.” afferma Alice Dotti, MVP dell’incontro “Siamo riusciti ad imporre il nostro gioco permettendo al nostro allenatore di inserire tutta la rosa a disposizione. Il pubblico come sempre fantastico, e lo aspettiamo il 29 ottobre alle 16.00 per tifare per noi al Pala Giorgi!”

SERIE D MASCHILE

Bellissima prestazione dei nostri romasettini che fuori casa hanno sfoderato una prestazione super! La squadra avversaria ci ha dato gran filo da torcere ma siamo stati più bravi nei vantaggi, dove abbiamo sempre portato a casa il set a nostro favore.

“È stata ottima la prestazione dei ragazzi stasera” dice Alberto Zingaretti, secondo allenatore della Serie D maschile, “in una partita che ci ha messo alla prova sotto tutti i punti di vista, sia tecnicamente che mentalmente, mantenendo concentrazione e grinta nei momenti più importanti della gara, riuscendo a conquistare la vittoria. Ora testa alla sfida della prossima settimana.”

SERIE D FEMMINILE

La serie D femminile chiude in bellezza il weekend romasettino vincendo con un secco 3 a 0 contro Labico. Le nostre ragazze hanno amministrato bene la partita non concedendo spazio di manovra alle avversarie.

“Abbiamo un gruppo unito che cerca di aiutarsi e oggi ha dimostrato di non avere un sestetto titolare” chiude Luca Di Gregorio, primo allenatore della DF.