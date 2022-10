Roma 7 riparte con i campionati regionali e interrompe la maledizione della prima giornata

SERIE D: BUONA LA PRIMA! I nostri ragazzi vincono con un secco 3 a 0 contro la Roma 12 nella prima uscita del campionato di serie D. Un risultato frutto di un duro lavoro in palestra. Godiamoci il risultato ma non facciamoci troppe illusioni. Da lunedì si torna a spingere, per la seconda di campionato!

Esordio dolce amaro per le nostre giovani romasettine. L’attesa è finita e le sensazioni sono positive. Parte la gara nel migliore dei modi ma al primo set vinto non riusciamo a creare continuità nei successivi e nonostante momenti di buona pallavolo torniamo a mani vuote dalla lunga trasferta di Sora. Subito testa alla prossima gara, la prima in casa per noi!