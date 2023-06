Roma 7 torna in serie B femminile

“È stata una partita preparata nei minimi dettagli in settimana, non tralasciando nulla al caso. Le ragazze si sono impegnate duramente in questo mese di play-off e l’obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione è stato centrato. Tornare in B2 per il settore femminile di Roma 7 è un ottimo risultato, conseguimento di un duro lavoro svolto in palestra. – commenta il 2° allenatore Gabriele Colorito – Nel corso della stagione abbiamo dovuto apportare delle modifiche alla squadra, giocando sempre con giocatrici diverse in ruoli non consoni alle loro qualità e questo non ha di certo aiutato.

Basti pensare che nelle tre partite disputate contro Priverno, campionato e finale, abbiamo giocato con 3 sestetti completamente diversi a causa di varie esigenze.

Finisco con il ringraziare il pubblico accorso al Palasport di Guidonia, che ci ha trascinato da inizio riscaldamento fino all’ultimo punto, ringraziamo la società per il supporto ma soprattutto un applauso e un sincero grazie alle ragazze per l’impegno profuso durante l’arco della stagione.

Da oggi penseremo subito a preparare la prossima stagione, sarà una stagione impegnativa ma anche lì abbiamo già degli obiettivi ben chiari.

“Abbiamo conquisto la finale dopo un anno di alti bassi, giocando dei playoff quasi perfetti. La squadra sapeva che poteva fare bene e si é allenata al meglio per arrivare preparata in campo. Tatticamente siamo riuscite a mettere in pratica tutto quello che gli allenatori ci hanno chiesto di fare e siamo riuscite ad imporre il nostro gioco dall’inizio alla fine della partita.” – commenta il capitano Federica Bucci – “É stata una vittoria di gruppo, ognuna di noi ha dato il meglio di se per raggiungere l’obiettivo. Siamo tutti molto dispiaciuti per l’infortunio di Ludovica Rossi che purtroppo non ha potuto finire la partita insieme a noi, alla quale mandiamo un grande in bocca al lupo di pronta guarigione. Non vediamo l’ora di tornare in campo e giocarci la serie B2, più che meritata!” “Abbiamo conquisto la finale dopo un anno di alti bassi, giocando dei playoff quasi perfetti. La squadra sapeva che poteva fare bene e si é allenata al meglio per arrivare preparata in campo. Tatticamente siamo riuscite a mettere in pratica tutto quello che gli allenatori ci hanno chiesto di fare e siamo riuscite ad imporre il nostro gioco dall’inizio alla fine della partita.” – commenta il capitano Federica Bucci – “É stata una vittoria di gruppo, ognuna di noi ha dato il meglio di se per raggiungere l’obiettivo. Siamo tutti molto dispiaciuti per l’infortunio di Ludovica Rossi che purtroppo non ha potuto finire la partita insieme a noi, alla quale mandiamo un grande in bocca al lupo di pronta guarigione. Non vediamo l’ora di tornare in campo e giocarci la serie B2, più che meritata!”