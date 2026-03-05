Roma, arriva il patto tra Istituzioni e Retake Roma: il volontariato civico diventa “metropolitano”

Un impegno per la cura e la tutela dei beni comuni: verrà sottoscritto domani il Patto di Collaborazione tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Retake Roma, un accordo volto a rafforzare le iniziative di cittadinanza attiva e la cura condivisa del patrimonio pubblico su scala metropolitana.

La firma dell’intesa sarà presentata nel corso di una conferenza stampa in programma venerdì 6 marzo alle ore 16:30 presso la Sala David Sassoli di Palazzo Valentini, sede della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Il Patto rappresenta un passo significativo nel rapporto tra istituzioni e società civile organizzata, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare le esperienze di volontariato civico diffuse nei territori dell’area metropolitana e nella città di Roma.

L’accordo mira inoltre a promuovere percorsi di formazione dedicati ai volontari e a favorire nuove opportunità di collaborazione tra enti pubblici, imprese e realtà del Terzo Settore.

Attraverso questa intesa si punta a consolidare un modello di partecipazione attiva fondato sulla responsabilità condivisa nella tutela e valorizzazione dei beni comuni, riconoscendo il ruolo fondamentale delle comunità locali nella cura degli spazi pubblici e nella costruzione di città più vivibili.

La conferenza stampa sarà l’occasione per presentare pubblicamente i contenuti e le prospettive di questo accordo, condividendo con istituzioni, aziende, associazioni e cittadini un impegno comune per rafforzare le pratiche di cittadinanza attiva sull’intero territorio metropolitano.

“Questo è un risultato storico” – dichiara Cristiano Tancredi, Presidente di Retake Roma – “perché per la prima volta raggiungiamo un accordo che coinvolge l’intera Città Metropolitana.

È un passaggio importante che riconosce il valore del lavoro svolto in questi anni dai nostri volontari e apre nuove prospettive di collaborazione con le istituzioni. Ancora una volta Retake Roma scrive una pagina importante e significativa nel grande libro del Terzo Settore a Roma e in Italia, e di questo siamo davvero fieri”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.