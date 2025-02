Roma capitale della XVI Giornata mondiale della Commedia dell’Arte

Il 25 febbraio 1545, a Padova, si costituiva ufficialmente, con tanto di atto notarile legale, la prima compagnia di comici di professione al mondo, e ogni anno, la Giornata della Commedia dell’Arte viene celebrata a livello mondiale per promuovere la conoscenza di questa tradizione.

Dopo Malága, Istanbul, Padova, Sidney, Malta, Santiago, Singapore, Nancy, la XVI Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte, quest’anno avrà il suo evento centrale a Roma al Teatro Villa Pamphilj sabato 22 e domenica 23 febbraio dalle ore 10.30 alle 17, con ingresso libero.

Come sottolineano gli organizzatori “Il titolo scelto, “la Pace e la Guerra”, è dedicato a un argomento drammaticamente attuale e crediamo che tutti noi, anche e soprattutto il Teatro, possiamo fare qualcosa, dobbiamo prendere posizione e fare sentire la nostra voce. Del resto la Commedia antica, la commedia greca, nasce proprio per portare all’attenzione del popolo argomenti attuali, scottanti, per sollevare dibattiti e polemiche tra gli spettatori e tra gli stessi commediografi del tempo. Quindi quest’anno cercheremo di orientare gli spettacoli, i dibattiti, i laboratori teatrali collegati alla Giornata a questo tema. Spesso ci viene chiesto se la Commedia dell’Arte “è politica”, questa è la nostra risposta.”

Si parte sabato 22 febbraio alle ore 10.30 “Quale commedia e quale arte? Spunti di riflessione da tenere sul comodino” con Alfonso Cipolla, direttore dell’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare e Presidente di UNIMA Italia. L’incontro fa parte del programma “Immaginando Immagina”, il nuovo progetto che segna un percorso di riflessione e preparazione verso il prossimo Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma, IMMAGINA. Un’iniziativa che coinvolge i partner del progetto – l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, il Museo delle Civiltà, i Teatri in Comune (Teatro Villa Pamphilj, Teatro del Lido di Ostia, Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Tor Bella Monaca) e il Teatro Verde.

Alle 11.30, Il Laboratorio permanente di Commedia dell’Arte del Teatro Villa Pamphilj presenta “Lisistrata di Aristofane” lettura drammatizzata a cura di Marco Luly e Luciana Codispoti (le Donne per la Pace).

Alle 14.30 Le maschere di Alberto Ferraro, mostra e dimostrazione pratica di costruzione.

Alle 15.30 Pulcinella e il suo doppio di e con Bruno Leone e Federica Martina, uno spettacolo che riprende l’antica tradizione napoletana di burattini, le guarattelle. Pulcinella anziano grazie a una formula magica intraprende un viaggio spazio temporale che lo porta a sdoppiarsi, e a vivere le avventure e disavventure di un burattino con oramai più di seicento anni alle spalle.

Come tutti noi, s’innamora, combatte i suoi nemici, le sue paure, vive le sue gioie. Con la sua comicità, astuzia, ironia, e con la musicalità e il ritmo delle scene e del linguaggio, coinvolge un pubblico di ogni età e provenienza.

Domenica 23 febbraio alle 10.30 Teatri Tra-Vestiti, abiti scultura tra commedia e danza di Fernanda Pessolano. Personaggi del mondo della commedia dell’arte, animati da performer. Teatri in miniatura cuciti tre le pieghe di colletti, gonne e panciotti per raccontare una storia. Con le performance tra danza, narrazione e tessuto per parlare di letteratura e commedia dell’arte: Tree di e con Irene Maria Giorgi con lo Sguardo restitutivo di Anna Paola Bacalov e Colombina di e con Cinzia Sità, performer e danzatrice, tratto da “Il teatro, i ragazzi e la città” di Gianni Rodari.

Alle 12.00 il Laboratorio permanente di Commedia dell’Arte del Teatro Villa Pamphilj presenta Improvvisazioni teatrali sul tema La Pace e la Guerra, dirette da Federico Moschetti.​ Alle 14.30 Le maschere di Alessio Sapienza, mostra e dimostrazione pratica di costruzione.​ Alle 15.30 il Laboratorio permanente di Commedia dell’Arte del Teatro Villa Pamphilj presenta: La terra della contesa, dimostrazione di lavoro curata da Viviana Simone.​ Alle 16.15 ACTIS Associazione Combattimento Teatrale Italiana per lo Spettacolo presenta Divertissement de la guerre, dimostrazione di lavoro teorico pratica di combattimento scenico.

L’evento è organizzato da Marlo Luly/ Luoghi dell’Arte Formazione, Luciana Codispoti, Federico Moschetti, Teatro Villa Pamphilj e Associazione Culturale SAT con il patrocinio di Unima Italia e ITI.

Il Teatro Villa Pamphilj, con la direzione artistica di Veronica Olmi, è parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura. La programmazione dei Teatri in Comune 2024-2025 è finanziata dall’Unione Europea, Next Generation EU nell’ambito del PNRR, e rientra tra gli Interventi “Il Giubileo dei Pellegrini: eventi artistici e culturali nella città di Roma, dal centro alla periferia, al fine di favorire la fruizione turistica nel periodo giubilare” (PNRR – M1C3-Inv.4.3 Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici).

​TEATRO VILLA PAMPHILJ

Villa Doria Pamphilj Via di San Pancrazio 10 – P.zza S. Pancrazio 9/a, Roma

Sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025, ore 10.30 – 17.00

LA PACE E LA GUERRA. Roma capitale della XVI Giornata mondiale della Commedia dell’Arte

Ingresso libero – consigliata la prenotazione

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.