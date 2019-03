Roma-Napoli 1-4, le pagelle

ROMA :

Olsen 4,5: Disastroso, poco attento, anzi spaurito. Strafalcione sul secondo vantaggio del Napoli. Peccato perché parte bene con la fortunosa parata a tu per tu su Verde

Santon 4: Dalle sue parti gli azzurri passano come burro. Completamente sfasato e in crisi tecnico-tattica

Manolas 5: Non al meglio si batte come un leone anche se nel secondo gol preso è il secondo responsabile dopo Olsen. Rimedia con qualche buon intervento

Fazio 4: Anche lui non sa che pesci prendere e fa acqua da tutte le parti. Sempre in ritardo, anche in posizione. Sulla velocità si fa surclassare dai funamboli partenopei

Kolarov 4,5: Anche lui caracolla di fronte alla grandezza di Callejon. In grande affanno, non ha la forza nemmeno di supportare la manovra lasciando Perotti solo al suo destino

Nzonzi 4,5: Malissimo in fase di filtro, l’unico che ne aveva la forza a inizio campionato. Paradossalmente va meglio in fase di inserimento in avanti, ad esempio in occasione del rigore per la Roma o nella ripresa durante il timido forcing finale prima della disfatta

De Rossi 5: Fa quel che può, anche lui rabberciato. Cerca di rianimare comunque la squadra anche dando la carica, ma non basta

(82′ Kluivert) s.v.

Schick 5: A parte l’occasione del rigore causato, in cui è lesto ad anticipare Meret, svolge una gara insulsa e senza sussulti che possano mettere in ansia la difesa di Ancelotti. Evanescente

(62′ Zaniolo) 5: Non era in grandi forze e stavolta il suo innesto non incide

Cristante 5: In fase di contenimento è disastroso, non essendo nemmeno il suo ruolo, ma è uno dei pochi che nella ripresa ci crede, essendo il più pericoloso sotto porta con i suoi tiri insidiosi, purtroppo sfortunati

Perotti 5,5: Segna la rete del momentaneo pareggio con un solito calcio di rigore magistrale. Poi, non trovando sponde nei compagni, prova a fare tutto da solo inutilmente

(82′ Under) s.v.: Rientra da lungo infortunio

Dzeko 5: Anche lui non ha molte possibilità di farsi vedere, ma continua a non segnare all’Olimpico. Gara abulica, scontata, quasi arrendevole dopo il nervosismo delle ultime apparizioni

All. Ranieri 5: Il mister non ha colpe specifiche perché aveva scelte obbligate. La squadra è quello che resta dopo infortuni, diatribe interne, caos organizzativo e assenza di responsabili nell’area direttiva. Ranieri appare quasi impotente di fronte a una situazione devastata. Sarà dura raccogliere i cocci per non perdere altri punti, visto che la debacle sportiva e societaria è un dato di fatto

NAPOLI:

Meret 6; Hysaj 6,5 (68′ Malcuit 6,5), Maksimovic 6,5, Koulibaly 7, Mario Rui 7; Callejon 7, Allan 7, Fabian 7, Verdi 7 (74′ Younes 7); Milik 8, Mertens 7,5 (58′ Ounas 6,5). All. Ancelotti 8

Arbitro Calvarese 6,5: Dirige sanzionando nel giusto modo nelle situazioni più difficili. Molti, forse troppi, cartellini gialli e non su Meret che atterra Schick causando il rigore