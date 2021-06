Roma7volley: la pallavolo di eccellenza nel tuo municipio

Dopo un anno di sport in cui è arrivata ai playoff per la serie A, la Pol. Roma7volley continua un percorso di promozione e di qualificazione per portare lo sport di Qualità nella parte Est di Roma Capitale. La Società sportiva offre un programma di alto livello giovanile ancorata al proprio motto “Abbiamo portato la Qualità la dove non era previsto”.

Infatti si avvicinano le date per le finali nelle categorie giovanile e la società sportiva si accinge a portare i propri giovani sul gradino più alto della Regione Lazio per arrivare in seguito alle finali nazionali di categoria.

Per chi vuole abbracciare un percorso di eccellenza giovanile un caldo invito a frequentare i corsi organizzati dalla Polisportiva.

Per informazioni contattare i numeri

339 8273 971

333 1177 540