Romatorsapienza Street Choir Festival 2022 dedicato alla Fondazione Telethon

Un caleidoscopio di valori, costruito su un impianto artistico per raccontare la bellezza dell’arte Corale in un percorso che rappresenta inizialmente l’esperienza di un coro scolastico, poi da adulto appassionarsi al piacere dell’amatoriale, ed infine la passione che diventa professione grazie al proprio talento. Così tutto partì, tanto da divenire un Festival figlio del grido ancora inascoltato di una comunità ai cui manca un luogo dove poter esprimere l’arte in tutte le sue forme. Capace di stimolare già dalla seconda edizione la nascita di tre cori scolastici negli istituti del territorio, e di trasformarsi in un messaggio valoriale, nel quale un quartiere intero oggi ci si può riconoscere. Stiamo parlando del RomaTorSapienza Street Choir Festival. Vincitore del bando – Manifestazioni corali – 2022 per la Sezione “Valorizzazione dell’Interculturalità”, Finanziato e patrocinato dal V Municipio di Roma Capitale.

Dall’idea dell’Organizzazione di Volontariato TS Idee, la terza edizione del RTS Street Choir Festival si terrà il 17 e 18 dicembre p.v. a partire dalle ore 16.00 a Tor Sapienza in Piazza Cesare De Cupis nello splendido scenario del Cortile Gesmundo. Realizzato in partenariato con Federcori e Chorus Inside Lazio quest’anno, dopo una collaborazione per il progetto Milleunavoce x Telethon, il RTS Street Choir Festival sosterrà la Ricerca Scientifica sulle malattie genetiche rare appunto della Fondazione Telethon.

Grazie alla Direzione Artistica affidata ai Maestri Luigi Ferrante e Daniele Murra, sul palco del RTS Street Choir Festival saliranno 15 Cori Polifonici di cui 6 giovanili per complessivi 430 coristi; si distribuiranno nei due pomeriggi del weekend 17 e 18 dicembre e si esibiranno dietro la puntuale presentazione del poliedrico attore e interprete Valentino Fanelli.

Ma per il pubblico altri due regali meravigliosi in serbo; lo straordinario Concerto di Natale domenica 18 dicembre alle 11.30 della Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale, in cui ascolteremo partiture di Musical, medley di cantautori italiani, successi mondiali di ieri come White Christmas e di oggi come All I Want for Christmas is You. Alle 16.00 l’esibizione dei gruppi corali in calendario di cui 5 giovanili tra scolastici e provenienti da scuole di musica, e alle 18.00 l’attesissimo concerto delle Gospel Act Singers un coro femminile che nasce nel 2017 sotto la Direzione di Giovanna Bussandri, Compositrice, Cantante e Vocal Coach che, insieme al Maestro Matteo Colasanti e alle colleghe Marinella Fusaro, Francesca di Silvio e Sofia Portelli, forma il nucleo portante delle Gospel Act Singers. Le Gospel Act Singers porteranno al festival un repertorio gospel fino alla musica pop con brani tratti dai film musicali come Sister Act.

Ed ecco allora programma e protagonisti della terza edizione del RomaTorSapienza Street Choir Festival. Sabato 17 dicembre dalle ore 16.00 alle 19.00 si esibiranno: Voci d’Oro, CoroInCanto, Coro Novo, Coro delle 19 e Non Solo, Beato Angelico alla Minerva, Coro Naima, Note Controvento.

Domenica 18 dicembre ore 11.30 Concerto di Natale della Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale e dalle 16.00 si esibiranno: ACR Chorus, Kol Rinà M&P, Kol Rinà Piccolo Coro, Coro I.C. De Cupis, Coro Musicability, Coro N.S. della Neve, Milleunavoce; Ore 18.00 Concerto delle Gospel Act Sisters.

#Streetchoirfestival

