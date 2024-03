Sabato 4 aprile ricordo di Salvatore Mannironi

Sabato 4 aprile 2024, ore 16.00, presso Istituto Luigi Sturzo, in via delle Coppelle 35 Roma – Sala Regia Perin del Vaga il Centro Studi Salvatore Mannironi e l’Associazione dei Sardi di Roma Il Gremio presentano il libro: Salvatore Mannironi, giurista, costituente, parlamentare, uomo di governo, letterato…

Come da programma e con gli ospiti indicati nella locandina allegata.

Considerata la limitatezza dei posti è bene prenotare, telefonando: 3356960036 Antonio, 3921352478 Ivan, 3479621135 Franca. Vedasi locandina allegata.

Il presidente dell’Associazione dei Sardi di Roma Il Gremio Antonio Maria Masia informa che sono in fase di preparazione altri 2 eventi nel corso del mese di aprile: sabato 20-4-2024, al Teatro Aurelio Roma, Commedia in logudorese della Compagnia Teatro Ittiri.

sabato 27-4-2024 in sala Italia evento dedicato a Sa Die de sa Sardigna.

Di essi sarà adeguata e tempestiva informazione più avanti.

Con l’occasione il presidente Masia sollecita, per il 2024, il rinnovo della quota sociale o con bonifico di € 20 (più € 10 per eventuale familiare) sul c/c intestato al Gremio IBAN: IT16T0101503200000000010517, Banco di Sardegna, via Boncompagni, Roma, oppure in presenza in occasione degli eventi dell’Associazione.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati