“Sassi di Parole. Un ritratto letterario e grafologico di Laudomia Bonanni” di Antonella Caggiano e Monica Ferri

Domenica 8 marzo 2026, dalle 16,30 alle 18,30*presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina: Incontro con Antonella Caggiano e Monica Ferri e presentazione del loro libro Sassi di Parole. Un ritratto letterario e grafologico di Laudomia Bonanni (Edizioni Mondo Nuovo 2025)

In conversazione con le autrici: Anna Maria Curci

Antonella Caggiano vive a Pescara dal 2016. Ha pubblicato: Estensioni, Galzerano editore,1990; Cronaca di uno zen annunciato, Albatros, 2010; Dolce di sale, con prefazione di Dante Maffia, Costa edizioni, maggio 2022; La vena delle viole, con nota, in quarta di copertina, di Davide Rondoni, Carta Canta Editore, novembre 2023; Amintirea perfectǎ (Il ricordo perfetto), tradotto in rumeno, Cosmopoli, Eikon Editori, 2025; il saggio Sassi di parole, Edizioni Mondo nuovo, 2025; il saggio Van li effluvi delle rose. Tosti e il segno poetico della melodia. Un’analisi a tre penne, pubblicato dall’Istituto Nazionale Tostiano di Ortona, novembre 2025; la silloge di poesie La vena de las violettas, tradotta in spagnolo da Emilio Coco, pubblicata dalla casa editrice spagnola Sial Pigmaliòn, dicembre 2025. È membro dell’Accademia Internazionale “Mihai Eminescu”. È ideatrice della rassegna culturale Voci Segni Silenzi, originale unione di linguaggi artistici diversi, nel cui ambito ha ospitato nomi di rilievo nel panorama culturale nazionale e internazionale.

Monica Ferri vive a Chieti e insegna materie letterarie nella scuola superiore. Grafologa e perito grafico giudiziario, si occupa di ritratti grafologici di personalità del mondo letterario e artistico e collabora con riviste, giornali online e programmi televisivi, promuovendo eventi culturali e grafologici. Ha pubblicato per Edizioni Mondo Nuovo i tascabili Chi era Gabriele d’Annunzio, Chi era Francesco Paolo Michetti e Chi era Ennio Flaiano (2024) ed è coautrice di Sassi di parole. Un ritratto letterario e grafologico di Laudomia Bonanni (2025) e del saggio Van li effluvi delle rose. Tosti e il segno poetico della melodia (2025). Ha curato nel 2024 l’epistolario Da dove spuntano i bucaneve. Lettere dal Matese di Brigida De Gregorio.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2026 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

