Saverio Topazio rieletto Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Aceri APSQ

Il 24 ottobre si sono svolte le elezioni per il rinnovo della presidente dell‘Associazione di Promozione e Sociale Aceri-APSQ già Centro Sociale Anziani S. Pertini di via degli Aceri, 57. Alle libere elezioni degli iscritti la commissione elettorale appositamente istituita, nella seduta del 14 ottobre ha analizzato la correttezza delle due liste presentate, la Lista Topazio Saverio e la Lista Paparelli Anna Wanda ammettendo alla consultazione elettorale solo la prima avendo ravvisato delle incongruenze tipo candidati non in regola con l’iscrizione e la mancanza dei moduli con le trenta firme necessarie a sostenere la Lista e i candidati.

Nel verbale della commissione che ha portato all’esclusione della lista si fa richiamo all’art. 15 del vigente regolamento delle APS Sociali. Dei potenziali 850 iscritti allo storico CSA Sandro Pertini di via degli Aceri hanno votato in 280 e ben 275 hanno confermato la lista e 5 sono stati gli astenuti, nessun voto contrario.

Alla soddisfazione degli eletti c’è stato un maldestro è inutile tentativo di contestazione, che da come abbiamo appreso, potrebbe avere anche degli strascichi non piacevoli per una protesta di alcuni partecipanti alla lista esclusa dalla consultazione elettorale i quali vistosi sconfitti anziché fare gli auguri di buon lavoro agli eletti e al confermato presidente Saverio Topazio, si sono armati di un lucchetto e un pezzo di catena bloccando il cancello e di fatto sequestrando chi era all’interno tra l’altro a festeggiare con tanto di panini con porchetta.

Un gesto di protesta incomprensibile con tanto di ricorso al 118 e al 112 delle Forze dell’ordine. Al momento non è dato sapere delle ripercussioni che avrà questa, inusuale protesta per cittadini solitamente dediti a giocare a carte e a ballare in allegria nel grande del centro.

Ma veniamo agli eletti che insieme a Saverio Topazio continueranno a programmare e gestire le attività e che sono: Anziani Pietro, Benvenuto Anna, Cellitti Mario, Marasciulo Costanza, Magnante Elisa, Marchetta Marcello, Massa Graziella, Mastrofini Vittoria, Palmieri Francesco, Parravano Violante, Saporito Giovanni, oltre a Coletta Antonio e Scorrano Paolo che saranno praticamente due riserve pronte alla bisogna a portare il loro contributo il quale ovviamente non mancherà comunque.

Presenti allo scrutinio i consiglieri municipali Rinaldi e Pietrosanti.

