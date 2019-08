Scadenza Avviso Pubblico assegnazione del locale in Viale della Venezia Giulia 77

Il V municipio ricorda che scadrà il 16 Settembre 2019 alle ore 12.00 l’Avviso Pubblico per l’assegnazione del locale sito in Viale della Venezia Giulia n. 77 – 79 piano terra da destinare alla realizzazione di progetti per attività sociali e culturali finalizzate a promuovere l’erogazione di servizi per i cittadini e il miglioramento della qualità della vita della collettività, progetti che mirino ad attività di interesse pubblico e che svolgano azioni di supporto alle finalità di Roma Capitale come previsto dalla Direttiva n. 30 del 12.07.2018 della Giunta Municipale.

L’Avviso Pubblico è consultabile nella sezione Bandi, Avvisi e Concorsi.