“Scarpe Rosse” di Angelo Marcello Sacco

Il 6 dicembre 2023 alle ore 17.00, nella Sede PD Tor Sapienza – Tor Tre Teste in via della Cicala 3 si terrà la presentazione del libro “Scarpe Rosse” del Prof. Angelo Marcello Sacco.

L’incontro è a cura del Comitato organizzativo della sezione del PD, le Associazioni ViverEco e Intermigra.

Il romanzo racconta la storia di una donna che subisce violenze e umiliazioni di ogni tipo dal marito. Il tema è quanto mai attuale per l’aumento dei casi di femminicidio che avvengono nel nostro Paese. Le statistiche dicono che ogni 72 ore una donna viene uccisa.

Riflettere e discutere di questo è doveroso non solo per le donne, ma soprattutto per gli uomini.