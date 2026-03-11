“Scrigno” di Rosaria Di Donato e “Ombre di carta” di Valeria Girardi al Pentatonic

Domenica 22 marzo 2026, dalle 16,30 alle 18,30* presso Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina, incontro con le autrici e presentazione di Scrigno di Rosaria Di Donato e Ombre di carta di Valeria Girardi,

In conversazione con le autrici: Anna Maria Curci

Rosaria Di Donato è nata a Roma dove vive. Laureata in filosofia, ha insegnato in un liceo classico statale.

Ha pubblicato cinque raccolte di poesia:

Immagini, 1991; Sensazioni Cosmiche,1993; Frequenze d’Arcobaleno,1999; Lustrante d’acqua, 2008; Preghiera in gennaio, 2021. Ha partecipato all’antologia Nuovi Salmi a cura di Giacomo Ribaudo e Giovanni Dino, Ed.

I Quaderni di CNTN, 2012. Alcuni suoi testi sono presenti in Voci dai Murazzi 2013, antologia poetica a cura di Sandro Gros Pietro, Ed Genesi, 2013. Ha partecipato con il gruppo Poeti per Don Tonino Bello alla realizzazione di Un sandalo per Rut Oratorio per l’oggi, Ed.

Accademia di Terra D’Otranto – Collana Neobar, 2014. Partecipa al blog Neobar. Vincitrice di premi di poesia, si interessa di arte, cinema e fotografia. Dal 2016 fino al lockdown ha curato un laboratorio di scrittura creativa nel liceo dove insegnava. Scrigno è del 2025.

Valeria Girardi è nata a Roma nel settembre 1991. Laureata in Scienze linguistiche, coltiva la sua passione per la letteratura e per la scrittura fin da quando era piccola.

Giornalista pubblicista dal 2023, lavora anche come traduttrice e insegnante d’inglese. Ombre di carta è del 2023.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2026 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

