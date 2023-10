Seconda lezione del prof. Antonio Saccà presso il centro culturale Gabriella Ferri 

Lunedì, 30 ottobre 2023, dalle ore 17.30, presso il centro culturale Gabriella Ferri di Roma (ingresso da via G. Galantara 7), nelle immediate vicinanze di largo A. Beltramelli, seconda lezione, di sei, del prof. Antonio Saccà, sulla “Letteratura italiana del XX secolo“, che si terranno a lunedì alternati, dal fino al 18 dicembre, dalle ore 17.30 in poi.

Questa settimana si parlerà “Vasco Pratolini e Carlo Levi.

Si tratta, dice il Professore, di due autori che, in modo personale, tentano di cogliere la mentalità popolare e proletaria.

Poi, si proseguirà con P.P. Pasolini, I. Calvino, E. Morante, L. Sciascia, T. di Lampedusa, E. Montale, G. Ungaretti, S. Quasimodo ed altri ed altre ancora.

Nell’immagine, tratta da internet, V. Pratolini