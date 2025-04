Secondo appuntamento con IA al Centro Culturale Lepetit

«Il prof. Alessio Gallina, assegnista di ricerca in linguistica e sociolinguistica applicate all’Intelligenza Artificiale presso l’Università di Roma di Tor Vergata e Ricercatore in ambito Intelligenza Artificiale e Psicolinguistica | Esperto in Scienze Cognitive e Teorie della Mente, deve essere solo ringraziato.

Grazie a lui – dice il presidente del Centro Culturale Lepetit Giorgio Grillo – abbiamo passato due ore davvero proficue, perché abbiamo parlato della IA non in termini tecnicistici, ma abbiamo discusso delle ‘paure’ o dubbi che abbiamo e che, non risolti non comportano un giusto approccio alla IA».

L’appuntamento con la seconda lezione è adesso all’8 Maggio, presso il Centro Culturale Lepetit.

«Il 22 aprile 2025, la nostra prima lezione è stata davvero stimolante e soddisfacente ha dato il via al corso “Come avvicinarsi all’Intelligenza Artificiale” presso il Centro Culturale Lepetit e posso davvero ritenermi profondamente contento e soddisfatto – afferma il prof. Alessio Gallina -.

La prima lezione è stata ricchissima di spunti di riflessione: abbiamo esplorato insieme i concetti fondamentali dell’Intelligenza Artificiale, come funziona e in che modo è già presente nella nostra quotidianità.

Ma la parte più bella e, per me, la più significativa, è stata la grande partecipazione delle persone presenti. La classe si è dimostrata attenta, curiosa e coinvolta, e si è creato un dialogo intenso e costruttivo.

Sono nate domande, confronti, dubbi e riflessioni che hanno animato l’aula, trasformando l’incontro in uno scambio vivo e autentico. Questo è esattamente lo spirito che anima la Terza Missione universitaria: portare il sapere oltre le mura dell’ateneo e costruire momenti di crescita condivisa».

«Non vedo l’ora – aggiunge il prof. Gallina – di proseguire questo percorso insieme. Il secondo incontro si terrà giovedì 8 maggio alle ore 18, sempre presso il Centro Culturale Lepetit. Parleremo di AI generativa, strumenti come ChatGPT e DALL·E, e vedremo come queste tecnologie possono essere utilizzate nella vita di tutti i giorni, con spirito critico e consapevole».

Per partecipare si prega di prenotare, per facilitare l’organizzazione, spedendo un email a: culturalepetit@gmail.com

Presentazione IA in verticale II appuntamento

