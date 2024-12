Segn e artai. Segni e ritagli di Maria Lenti al Pentatonic

Domenica 15 dicembre 2024, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in Viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina:

Incontro con l’autrice: Maria Lenti

e presentazione del suo libro Segn e artai. Segni e ritagli, puntoacapo 2024

In conversazione con la poetessa: Anna Maria Curci

Maria Lenti, poetessa, narratrice, saggista, giornalista, è nata e vive a Urbino. Docente di lettere fino al 1994, anno in cui è stata eletta alla Camera dei Deputati per Rifondazione Comunista. Suoi saggi, recensioni, interventi critici si trovano in volumi collettanei, in riviste e su quotidiani. In Effetto giorno, 2012, ha raccolto gli scritti di tenore culturale e politico; in Cartografie neodialettali, 2014, gli scritti su poeti neodialettali di Romagna e d’altri luoghi. Ha pubblicato:

– poesie: Un altro tempo, 1972, Albero e foglia, 1982, Sinopia per appunti, 1997, Versi alfabetici, 2004, Il gatto nell’armadio, 2005, Cambio di luci, 2009, Ai piedi del faro, 2016, Elena, Ecuba e le altre, 2019, Arcorass Rincuorarsi, 2020; Segn e artaj Segni e ritagli, 2024;

– racconti: Passi variati, 2003, Due ritmi una voce, 2006, Giardini d’aria, 2011, Certe piccole lune, 2017, Apologhi in fotofinish. Racconti e altri scritti, 2023;

– gli studi Amore del Cinema e della Resistenza, 2009, In vino levitas. Poeti latini e vino, 2014;

– varie plaquettes d’arte tra cui: Beatrice e le altre: a Dante, con una stampa di Susanna Galeotti e uno scritto di Loredana Magazzeni, Vivarte, 2022; Ombre, una poesia con un’acquaforte di Giordano Perelli, Nuove Carte, 2023;

– l’antologia di poeti italiani contemporanei Dentro il mutamento, 2011 e quella di narratori italiani Il mantello aperto, 2020. Ha curato, con Gualtiero De Santi e Roberto Rossini, il volume Perché Pasolini (1978).

Sulla sua poesia il regista Lucilio Santoni ha realizzato nel 2002 il film-video A lungo ragionarne insieme. Un viaggio con Maria Lenti. Ci tiene a precisare che, nella sua vita di tutti i giorni, hanno anche spazio le camminate e il riposo.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2024 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

