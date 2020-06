Serie B maschile – Roma 7 Volley: Rosati confermato nel ruolo di libero

Per la stagione 2020/2021 la Roma 7 Volley è entusiasta di confermare Antonio Rosati nel ruolo di libero! Una lunga carriera quasi interamente romasettina per il nostro veterano che già dalla scorsa stagione ha affrontato un importante cambio ruolo, confermandosi il secondo miglior ricettore del girone di serie B. Durante la permanenza con i nostri colori ha partecipato alla promozione dalla serie C alla B2 e, da capitano, dalla serie B2 alla B1.

Le sue parole: “Roma7 per me significa CASA. La prima volta che ho messo piede al famoso Boaga, quartier generale della società, era ben 18 anni fa! Da lì in poi, ne sono passati di bagher al muro, emozioni al PalaGiorgi e trasferte indimenticabili, sacrifici, sconfitte e rinunce, ma anche vittorie, soddisfazioni e soprattutto legami. Per me l’anno passato ha segnato un definitivo passaggio di ruolo da schiacciatore a libero, che mi ha permesso di servire la squadra al meglio delle mie capacità, con risultati che mi hanno piacevolmente sorpreso. Probabilmente è stato anche l’anno della “consacrazione” a un altro ruolo: quello di veterano, che i compagni mi riconoscono e che io sono orgoglioso di ricoprire in una squadra giovane e piena di talenti promettenti, che il prossimo anno e negli anni futuri sapranno portare in alto il nome della nostra società. Soprattutto dopo questo allontanamento forzato dal campo, la voglia di fare bene è tanta. Siamo pronti ad ambire a risultati importanti!”

POST-SCRIPTUM-STRAPPA-LACRIME. Era il lontano 2002 quando un ragazzo paffutello entrava per la prima volta in palestra. Si è messo subito d’impegno con precisione geometrica, senza lamentarsi. Testa bassa e lavorare. Allenamento dopo allenamento è sempre andato in miglioramento costante, entrando alle finali nazionali giovanili e portandosi a casa due promozioni di categoria da senior. Nel tempo lo abbiamo visto crescere, impegnarsi, innamorarsi, parlare di preventivi e di gres porcellanato e possiamo tranquillamente dire che ormai è un uomo. Fieri di accompagnarti in questa nuova stagione, Anthony!

Giulio Morelli