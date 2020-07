Serie BM: Grandi conferme in post 4: Morazzini è il “giovane d’esperienza” di Roma 7 Volley 

Per lui la prossima stagione rappresenterà l’undicesima consecutiva con i colori della Roma 7 Volley .

“Dopo tre anni in cui spesso entravo in campo, sono finalmente riuscito nella passata stagione a raggiungere il ruolo di titolare. Per me è stato molto stimolante anche se è sfortunatamente durato poco; mi sono trovato davanti a squadre del mio stesso livello e con giocatori più forti di me. Questo mi ha dato un’enorme carica e mi ha spinto a migliorarmi ad ogni allenamento. Il prossimo anno vorrei dare ancora di più per la mia squadra, conoscere nuovi giocatori e crescere tecnicamente e tatticamente. Ovviamente sto passando da giovane a veterano ma non sento la differenza perché riesco ad adattarmi a tutto e cercherò di dare il buon esempio ai giovani che entreranno in squadra. Il mio gruppo è sempre stato unito e siamo sempre stati in grado di avvicinare tutte le persone che si sono aggiunte nel corso degli anni. I nuovi innesti si sono integrati subito e spero che riusciremo a farli sentire a casa. Siamo pronti a evolverci, con la testa e la motivazione giusta.”