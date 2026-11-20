Serrande abbassate, marciapiedi presidiati e un corteo lungo via di Torpignattara al buio. Nel pomeriggio di giovedì 19 novembre, dalle 18 alle 19, il quartiere ha messo in scena lo sciopero organizzato da Rete Imprese Torpignattara per denunciare insicurezza, degrado e disservizi.

Con cartelli dalle impronte rosse e manifesti su vetrine e saracinesche, esercenti, abitanti e associazioni hanno trasformato lo stop simbolico in una protesta contro mesi di episodi violenti e segnalazioni — tra esposti, lettere e confronti con le forze dell’ordine — che secondo chi vive e lavora lì non hanno prodotto i cambiamenti attesi.

Le voci dal quartiere sul buio serale e lo scontro politico sulle responsabilità: «Non facciamo demagogia»

Chi frequenta la zona racconta strade poco illuminate che spingono a restare in casa la sera e riducono l’attività commerciale. Carla Ottoni del comitato di quartiere ha detto che la sicurezza nasce da coesione, partecipazione e inclusione, chiedendo risposte a Ministero, Prefettura e Questura con strumenti non coercitivi e senza militarizzare il quartiere; Daniele Simonetti ha avvertito che la paura tiene lontani gli anziani e danneggia chi lavora e abita lungo la via; Jamil Udin ha spiegato di aver abbassato la serranda nonostante il costo economico per chiedere un quartiere più pulito e libero; Paola Signorini ha osservato che nelle vie buie prolifera l’illegalità.

Sul fronte politico, il presidente del Municipio V Mauro Caliste ha elencato le iniziative di Comune e Municipio — scuole, spazi pubblici, centri di aggregazione, assunzioni nella Polizia Locale — per poi rivolgersi al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi chiedendo di passare dalle parole ai fatti; il capogruppo di Fratelli d’Italia Walter Pacifici ha contestato chi riduce la questione all’attuale governo o agli ultimi tre-quattro anni, sostenendo che già quattro anni fa Torpignattara era nella stessa situazione e chiedendo a ciascuno di assumersi le proprie responsabilità senza demagogia.

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