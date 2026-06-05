Sessanta anni di Sport dell’A.S.D. Judo Preneste

L’ASD Judo Preneste G. Castello celebrerà 60 anni di vite cambiate sul tatami e una storia che ha trasformato un quartiere.

L’evento aperto ad amici, atleti, famiglie e cittadini si terrà 18 giugno 2026, alle ore 19.30, presso il Teatro sala Vignoli in via Bartolomeo d’Alviano 1,

Sarà l’occasione di rivivere i momenti più significativi di una storia tutta da raccontare attraverso immagini, storie e volti di chi ha creduto che lo sport potesse davvero cambiare la vita.

La serata prevede:

– La proiezione di un cortometraggio che ripercorrere i momenti più significativi di questa bella storia.

– Una mostra fotografica con immagini e ricordi delle tante esperienze vissute.

– Testimonianze dal vivo di chi ha fatto parte di questa magnifica avventura fatta di passione, sacrifici, vittorie, delusioni ma soprattutto tanta crescita umana.

Sarà una serata emozionante che racconterà ciò che il Judo Preneste ha rappresentato per il quartiere: un importante presidio educativo e sociale capace di offrire ai giovani un’ alternativa concreta un luogo di riscatto e di valori, in un contesto che non offriva altro che il disagio e la strada. Sessant’ anni di Sport Educazione e Comunità. Sessant’anni di vite cambiate attraverso il Judo.

La A.S.D. Judo Preneste è nata nel 1960 dall’iniziativa di un gruppo di appassionati d’Arti Marziali. Ha sede in via di Villa Lauricella 4 al Prenestino. Negli anni, quella passione ha preso la forma di una polisportiva che ha saputo affermarsi oltre i confini del quartiere e della città, non solo nel Judo, nel quale può vantare oltre 15 Titoli Nazionali ed altrettanti secondi e terzi posti in campionati italiani, ma anche in altre discipline quali il Karate il Kung-Fu, la Ginnastica Artistica, la Ginnastica Ritmica e l’Aerobica Sportiva. In tutte queste discipline la nostra Associazione si avvale di tecnici di altissimo livello.

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