Sguardi Oltre 2.0 dal 9 al 15 settembre 2019 a Settecamini

Dal 9 al 15 settembre, il quartiere della periferia romana di Settecamini ospiterà la quinta edizione della manifestazione Sguardi Oltre 2.0, la rassegna multidisciplinare per la cura dell’anima, una festa dell’arte immaginata come un caleidoscopio di accadimenti.

Sguardi Oltre 2.0 nasce dall’impegno di impiegare la cultura come strumento di coesione sociale e abbattimento delle barriere fisiche e mentali, attraverso la connessione tra arte e tessuto urbano.

“Siamo felici di avere trovato in Settecamini, borgata storica in cui è ancora forte il senso di “comunità”, la sede ideale in cui svolgere la nostra manifestazione che fa del “locus” un’ispirazione costante. Settecamini, con la sua memoria e le sue testimonianze, con la sua realtà attuale, è in se stessa narrazione. Questa “storia” la racconteremo, insieme ai tanti artisti che si alterneranno tra residenze, performance e laboratori e al pubblico, sotto forma di spettacolo, di festa gioiosa a cui invitiamo tutta la città e i suoi visitatori, a partecipare”. Così dichiarano Maurizio Repetto – direttore di Percorsi Accidentali, associazione titolare della manifestazione – e Gloria Sapio, direttore artistico, che ha collaborato all’ ideazione del progetto.

Sguardi Oltre 2.0 è una narrazione ideale che lega luoghi, artisti e cittadini del quartiere di Settecamini, suggerendo il senso di un’esperienza vissuta nel territorio, coinvolgendo ed esaltando realtà e luoghi del quartiere come Parco Insieme e la Scuola di Musica Anton Rubinstein.

Sette giornate in cui, dal mattino alla sera, laboratori multiartistici, concerti, performance di Prosa, walk-show nei luoghi più suggestivi, readings, video istallazioni, conversazioni in streaming e concerti, seguendo il filo conduttore della storia del quartiere, ne spettacolarizzeranno memoria e futuro, trovando realizzazione in una ricca programmazione di eventi nei quali il pubblico e il territorio diventano parte fondante dell’atto performativo.

La rilevanza di questa preziosa interazione è inaugurata dal percorso immersivo nelle atmosfere della borgata condotto in residenza dal giovane drammaturgo Giacomo Sette; percorso che, tra memorie pasoliniane e documentariste, si concluderà con la realizzazione di una drammaturgia che vedrà il coinvolgimento dei partecipanti al corso “To play or… piccolo prontuario sulla passione drammatica”, a cura di Settimo Cielo.

Sguardi Oltre si articola in due sezioni distinte ma collegate fra loro: una parte laboratoriale, in cui si creano punti di incontro tra artisti e fruitori, e una parte performativa in cui si inseriscono, in forma di opere site specific, i risultati di questi percorsi, alternati ad incontri, proiezioni, concerti – come l’itinerario musicale, dal Barocco al Sud America, del duo di chitarristi liguri DodiciSuoni, – e piece teatrali, che declinano differentemente il tema centrale del racconto. Tra questi spiccano la prima romana dello spettacolo L’uomo Tigre, capire tutto in una notte (13 settembre ore 21.15) di Andrea Kaemmerle – Guascone Teatro, opera giocosa e sarcastica sulla provincia italiana e sull´essere padri, tra incertezze di un secolo imbarazzante e il sentimento di essere imbattibili come l´Uomo Tigre; Racconti da camera (14 settembre ore 21.15) di e con Claudio Morici– Teatroxcasa, inediti e ‘best of’ di uno scrittore e performer tra i più amati dalle nuove generazioni, pianti e risate su tematiche quali amore, lavoro, editoria e figli maschi; Sopra il cielo di San Basilio (16 settembre ore 18.00) di e con Ferdinando Vaselli – Ventichiavi Teatro, spettacolo rivolto a bambini, ragazzi ma anche adulti, che indaga, attraverso le vicende del protagonista di origine bosniaca Marko, le relazioni tra i ragazzi nella periferia romana (Finalista al Premio Scenario). Segna un ulteriore coinvolgimento del quartiere la presenza della Scuola di Musica Anton Rubinstein, una delle realtà più vive che operano a Settecamini, con Let’s the music start!, festa di apertura con il concerto a cura dei musicisti della Scuola di Musica Anton Rubinstein (13 settembre ore 19.30).

Le modalità di partecipazione ai laboratori sono molteplici e si rivolgono alle diverse fasce di età.

Ai più piccoli, insieme agli adulti, è dedicato il laboratorio Facciamo ridere!, della compagnia Opera Prima, che lega la tradizione della Commedia dell’Arte alla clownerie moderna, attraverso la combinazione di effetti comici, gags e battute.

Per tutti, il work-shop To play or… piccolo prontuario sulla passione drammatica, a cura di Settimo Cielo – un’appassionante ricerca sui rudimenti dello stare in scena, gestione del corpo, della voce e delle emozioni, che si contaminerà con la residenza drammaturgica di Giacomo Sette. Da menzionare anche Sguardi Oltre Immagini, mostra fotografica sulla precedente edizione e installazione video Settecamini Tout Court (13 settembre ore 20.00).

L’intenzione è che tutto il pubblico, attraverso i laboratori, possa interagire in veste di protagonista nelle performance insieme agli artisti in una modalità dissimile alla semplice animazione teatrale, divenendo valore intrinseco di una concezione artistica. Si apre così una porta tra chi è dentro e chi è “fuori” dalla scena, sviluppando connessioni, ponendo le basi per un mutuo processo di ricerca sempre in divenire. Questo concetto è sottolineato a livello visivo dall’assenza di strutture che dividono in modo netto pubblico e platea.

Il calendario è studiato in modo che le attività non si sovrappongano dando l’opportunità al pubblico di partecipare anche a tutti gli eventi in programma.

Il quartiere sarà inoltre interessato da numerose altre attività particolari, in un fitto susseguirsi di appuntamenti inseriti nel palinsesto delle giornate come le visite guidate al quartiere e ai suoi siti storici e archeologici grazie alla Cooperativa Sociale Integrata Conto Alla Rovescia, in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Sguardi Oltre si conclude con una grande festa, a cui tutti sono invitati, nella quale si potrà danzare sulle sonorità proposte dal Dee-Jay set di Ciccio Dee Mario.

Il progetto è concepito e sostenuto dall’associazione Percorsi Accidentali, composta in maggioranza da under 35 che crede nella capacità dei linguaggi contemporanei di parlare e coinvolgere diverse fasce di pubblico. Per questo motivo ha visto nel progetto un mezzo per dare visibilità e spazio, accanto a professionalità di spessore, alla creatività dei giovani artisti.

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE

SGUARDI OLTRE 2.0 Parco Insieme Settecamini – Via di Casal Bianco snc

Dal 9 al 15 settembre 2019 _ Ingresso 5 euro _ over 65 e under 8: 1 euro

Laboratori: 10/8 euro

Info: www.percorsiaccidentali.it ; mob. 3318254599 – 3332014272

percorsi.accidentali2012@gmail.com

FB https://www.facebook.com/percorsi.accidentali

#SguardiOltre @accidentali2012

Programma

Lunedì 9 settembre e tutti i giorni fino al 15 settembre

diverse ore della giornata nel quartiere e alla Scuola di Musica Anton Rubinstein

Residenza SETTECAMINI RELOADED

un progetto di Giacomo Sette

Il giovane drammaturgo Giacomo Sette, compirà un percorso immersivo nelle atmosfere della borgata, partendo dalle memorie Pasoliniane, dai documentari di Rulli e Petraglia, avvalendosi anche delle opere realizzate in Residenza nei due anni precedenti – il Docu- Video Settecamini Toutcourt di Valerio Sabatini e Andrea Cauduro (2017) e le “cartoline affettive” realizzate da Carolina Farina per il progetto OB VIAM – ITINERARI POSSIBILI PER INCONTRI OVVI (2018). La residenza si concluderà con la realizzazione di una drammaturgia che sarà presentata nell’ultimo giorno della Residenza, con il coinvolgimento dei partecipanti al corso “To play or… piccolo prontuario sulla passione drammatica”.

Martedì 10 settembre ore 10.00

Scuola di musica Anton Rubinstein – Via Jenne 22

To play or…piccolo prontuario sulla passione drammatica a cura di Settimo Cielo

Un work-shop che offre a tutti i rudimenti dello stare in scena, con il duplice scopo di appassionare l’utenza a quest’arte antica e quello di offrire una chiave per gestire meglio corpo, voce ed emozioni nelle tante situazioni in cui ci pone la vita – il laboratorio si contamina con la residenza drammaturgica di Giacomo Sette per dare vita a una restituzione finale dell’elaborato drammaturgico.

Mercoledì 11 settembre ore 18.00

Scuola di musica Anton Rubinstein – Via Jenne 22

To play or…piccolo prontuario sulla passione drammatica a cura di Settimo Cielo

Giovedì 12 settembre ore 18.00

Scuola di musica Anton Rubinstein – Via Jenne 22

To play or…piccolo prontuario sulla passione drammatica a cura di Settimo Cielo

Venerdì 13 settembre ore 10.30

Scuola di musica Anton Rubinstein – Via Jenne 22

Facciamo ridere! – laboratorio per adulti e bambini a cura di OperaPrima

Dopo il successo dello scorso sul clown musicale anno torna OperaPrima con un laboratorio dedicato allo slapstick, la difficile arte di combinare effetti comici, gags e battute. Una linea sottile che congiunge il Comico dell’Arte ai clown moderni.

Parco Insieme – Via di Casal Bianco (snc)

ore18.00 Sguardi Oltre Story Telling – Presentazione del programma delle tre giornate e talk con la partecipazione delle Istituzioni, degli artisti, delle associazioni e dei cittadini

ore 19.30 Let’s the music start! – Festa di apertura con il concerto dei musicisti della Scuola di Musica Anton Rubinstein

La Scuola partecipa ogni anno attivamente alla realizzazione di Sguardi Oltre, non solo mettendo a disposizione i propri locali, ma entrando nel palinsesto della manifestazioni con esibizioni in cui si alternano allievi e insegnanti.

Ore 20.00 Sguardi Oltre Immagini. Presentazione mostra fotografica sulla precedente edizione e installazione video Settecamini Tout Court

Ore 21.15 L’UOMO TIGRE, CAPIRE TUTTO IN UNA NOTTE

spettacolo con Andrea Kaemmerle – Guascone Teatro

Uno spettacolo che arriva per la prima volta a Roma dove la comicità poetica di Andrea Kaemmerle, affermato comico toscano, non ha ancora trovato la giusta collocazione.

Lo spettacolo è un gioco molto allegro e sarcastico sulla provincia italiana e sull´essere padri con in cuore l’incertezza di un secolo imbarazzante e in pancia il sentimento di essere imbattibili come l´UOMO TIGRE. La presenza di Kaemmerle, con i suoi personaggi-clown, disperati e divertentissimi nella loro lotta quotidiana, si ricollega al laboratorio Facciamo ridere! e permette di approfondire l’argomento.

sabato 14 settembre

Parco Insieme – Via di Casal Bianco (snc)

ore 10.00 Facciamo ridere! – laboratorio per adulti e bambini a cura di OperaPrima

ore 11.30 “To play or…piccolo prontuario sulla passione drammatica”

a cura di Settimo Cielo

dalle ore 16.00 Raccontare il quartiere – visite guidate al quartiere e ai suoi siti storici e archeologici. Le passeggiate sono effettuate dagli utenti del Centro ASL. L’attività è condotta della Cooperativa Sociale Integrata Conto alla Rovescia in collaborazione con laSovrintendenza ai Beni Culturali

ore 18.00 Settecamini Reloaded – presentazione del progetto in Residenza a cura di Giacomo Sette

ore18.45 Settecamini Reloaded Reading – lettura del testo con la partecipazione dei partecipanti al laboratorio To play or…piccolo prontuario sulla passione drammatica a cura di Settimo Cielo.

ore19.30 Happy hour: i DodiciSuoni in concerto – duo di chitarristi liguri provenienti dal prestigioso conservatorio Niccolò Paganini, propongono un percorso che parte dal Barocco per arrivare in Sud America

ore 21.15 RACCONTI DA CAMERA di e con Claudio Morici – Teatroxcasa. Un’ ora circa di pianti e risate su tematiche importanti come amore, lavoro, editoria e figli maschi. Una serata con inediti e “best of” di Claudio Morici scrittore e performer tra i più amati dalle nuove generazioni.

domenica 15 settembre

Parco Insieme – Via di Casal Bianco (snc)

ore 11.00 Facciamo ridere! – laboratorio per adulti e bambini a cura di OperaPrima

ore 17.00 Facciamo Ridere! spettacolo/restituzione del laboratorio con la partecipazione degli allievi e degli artisti di OperaPrima

ore 18.00 SOPRA IL CIELO DI SAN BASILIO – spettacolo di e con Ferdinando Vaselli – Ventichiavi Teatro

Finalista al Premio Scenario, lo spettacolo si rivolge a un pubblico di bambini, ragazzi ma anche di adulti. Marko – con la “k” – viene dalla Bosnia e vive in una periferia romana; l’appello della mattina a scuola è un viaggio nei tanti paesi del mondo: «Avicevic, Balzelli, Chung, Codreanu, Fasol, Okogie…». In questo caleidoscopio di suoni e colori, la vita, le amicizie, gli amori non sono facili… Ma una semplice partita a pallone può essere il punto di svolta nelle relazioni fra i ragazzi.

Ore 19.00 SOPRA IL CIELO DI SAN BASILIO – Il libro e la storia – conversazione con Ferdinando Vaselli. Ferdinando Vaselli racconta il progetto di educazione interculturale “La cultura degli altri” svolto con le scuole del V Municipio. Alunni e insegnanti hanno ragionato a lungo attorno ai temi di emigrazione e diversità. Così è nato Sopra il cielo di san Basilio, che è anche un libro scritto da Ferdinando Vaselli e a cura di Valentina Casavola e pubblicato, con le illustrazioni di Dido, dalla casa editrice romana Sinnos,

Dalle ore 21.00 DANCING IN THE PARK – festa di chiusura

Dee-Jay set a cura di Ciccio Dee Mario

Il parco dispone anche di spazi al chiuso dove è possibile dare comunque luogo alle diverse attività. Il titolo di accesso consentirà di partecipare a tutte le iniziative della giornata. Verranno proposte agevolazioni con le strutture e i ristoranti di zona allo scopo di fare vivere l’intero quartiere e di favorire la circolazione e la presenza del pubblico nel corso della giornata.

SGUARDI OLTRE 2.0 Parco Insieme Settecamini – Via di Casal Bianco snc

Dal 9 al 15 settembre 2019

Ingresso 5 euro _ over 65 e under 8: 1 euro

Laboratori: 10/8 euro

Sito web www.percorsiaccidentali.it #SguardiOltre #accidentali2012

Facebook: PercorsiAccidentali

Info: 3318254599 – 3332014272 – 3290148266 – percorsi.accidentali2012@gmail.com