Sguardoingiro presenta i nuovi corsi autunno 2025

Martedì 23 settembre alle ore 18 l’associazione Sguardoingiro vi aspetta in Via Pisino 30, presso Gordiani in Comune (Villa Gordiani), per la presentazione dei nuovi corsi autunno 2025.

«Dal 2016, condividendo gli spazi con l’associazione La Strada, – dice Cinzia Paolino – portiamo avanti in questo luogo un progetto culturale che unisce formazione, fotografia, laboratori, mostre e incontri, con l’obiettivo di arricchire la vita del quartiere e creare occasioni di crescita condivisa.

La nostra vocazione originaria è la fotografia e la produzione video a tema sociale, con un’attenzione particolare alla storia e alla memoria del territorio in cui operiamo. Tuttavia, negli anni, abbiamo ascoltato le esigenze del quartiere e ci siamo aperti anche ad altri ambiti formativi: lingue straniere, informatica, disegno e molto altro. Abbiamo coinvolto docenti qualificati e appassionati, dando vita a corsi accessibili, sia nel costo che nell’impegno richiesto. Il nostro approccio è “leggero”, ma curato: vogliamo che tutti possano partecipare, senza stress.

Negli anni tante persone si sono avvicinate ai nostri corsi: in gran parte pensionati, ma siamo pronti ad accogliere anche nuovi pubblici, più giovani e diversificati. Il 2025 sarà un anno importante per noi: stiamo lavorando a una rigenerazione anche dal punto di vista organizzativo e strutturale. Ma ne parleremo a tempo debito… intanto, vi aspettiamo con gioia all’appuntamento di settembre!»

Durante l’evento del 23 settembre saranno presentati nel dettaglio i corsi in partenza da ottobre 2025:

Inglese

Spagnolo

Informatica di base

Fotografia base

Sarà l’occasione per conoscere i nostri docenti, scoprire i programmi, porre domande e fare le iscrizioni.

I CORSI IN DETTAGLIO

#LightEnglish, con Alessandro Bajo

Due livelli disponibili: base e lower-intermediate/ intermediate (A2/B1). Il corso si concentra sull’inglese parlato, le espressioni idiomatiche e gergali, la pronuncia e l’intonazione. Un modo pratico e divertente per migliorare la propria padronanza della lingua.

#Hablamos? Corso di Spagnolo con Roberta Lafasse Magli

Un percorso semplice, comunicativo e senza ansie, per imparare le basi dello spagnolo e le espressioni più comuni della vita quotidiana. Perfetto per chi parte da zero o vuole rispolverare la lingua.

#Informaticapertutti, con Marco Pietroni

Imparare a usare il computer, navigare su Internet, inviare email, usare programmi comuni e gestire dispositivi come PC, tablet e smartphone. Il corso è pensato per chi ha poca familiarità con la tecnologia ma vuole imparare in modo chiaro e graduale.

#FotografaGordiani, corso base di fotografia con Cinzia Paolino

Un viaggio tra tecnica e creatività: adatto a chi parte da zero ma anche a chi ha già esperienza. Si affronteranno gli aspetti tecnici della fotocamera (anche quella del cellulare), ma anche il linguaggio delle immagini. Sono previste uscite pratiche di street photography nel quartiere.