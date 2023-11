Sicurezza Stradale a Colli Aniene. Nuova iniziativa delle Associazioni

Dopo gli ultimi due investimenti sulle strisce pedonali accaduti in viale Sacco e Vanzetti, le associazioni territoriali hanno messo in campo alcune iniziative per richiamare l’attenzione delle istituzioni. La prima è stata il flash mob con i cuscini nei pressi della scuola Scalarini che ha richiamato la stampa locale e il TG Regionale. Successivamente le associazioni si sono incontrate con l’assessorato alla Mobilità per valutare alcune soluzioni da attuare a breve/medio termine. Ma la sicurezza stradale non può aspettare! Dobbiamo tutelare i nostri ragazzi e tutte le persone che vivono a Colli Aniene. Non possiamo permettere che i viali di Colli Aniene si trasformino ogni giorno in piste da autodromo. E allora la prima cosa da fare è quella di “educare” o, quanto meno, invitare gli indisciplinati alla prudenza. Per fare questo, le associazioni si sono autotassate per realizzare una “vetrofania” (adesivo) da applicare ad automobili e vetrine, che recita: “A Colli Aniene io non corro – Vai piano anche tu – La tua prudenza è la sicurezza di tutti”. Queste vetrofanie verranno distribuite negli esercizi commerciali e nelle scuole. Per chi ne volesse qualche esemplare da applicare sulla propria automobile, può prelevarlo mercoledì 15 novembre dalle 16,00 alle 18,00 presso la Sala Falconi (fino ad esaurimento delle scorte). Altre vetrofanie potranno essere richieste direttamente alle associazioni che promuovono l’iniziativa che sono: La Chiocciolina ODV, L’Anfiteatro, AIC Ufficio Soci, Il Foro, Vivere a Colli Aniene, Università Popolare Michele Testa, Piccoli Giganti, CDQ Cittadini di Colli Aniene Bene Comune, Amici del Parco Tozzetti.

Ora non resta che attendere che “l’inerzia istituzionale” si trasformi in azioni concrete. Roma non è solo il Centro Storico, è anche tutta la fascia periferica della città. Vogliamo fare qualcosa per i cittadini che vivono nella zona più popolare o dobbiamo rassegnarci all’immobilismo? Ai posteri l’ardua sentenza.

