Sindacati Inquilini:”Il ministro Lamorgese richiama i prefetti sulla graduazione degli sfratti. Piantadosi si attivi subito”

Il primo incontro del mese scorso con sindacati e la Prefettura purtroppo non ha dato seguito a una pianificazione dell’emergenza anzi si è riaffermato, come negli anni passati, l’impossibilità di attuare quanto previsto dall’art. 13 della L. Reg. Lazio n. 21/2009 (istituzione delle Commissioni sfratti Comunali) e dal comma 5 dell’art. 6 del DL 102/2013 convertito con modificazioni con la L. 124/2013 (graduazione della forza pubblica), a causa della mancanza di alloggi ERP da assegnare.

“Ma a Roma si è aperta una nuova stagione con la liberazione dell’occupazione di Caravaggio grazie a una delibera della Regione Lazio recepita dal Comune di Roma sull’assegnazione in riserva degli alloggi ERP” dichiarano i segretari dei sindacati.

“Dal 1 luglio ben 4500 sfratti sono stati annunciati dallo stesso Prefetto, uno tsunami che con la ripresa dei licenziamenti, rischia di innescare inopportuni disordini sociali. Non possiamo rimanere indifferenti. Per questo chiediamo nuovamente un tavolo di crisi per gestire questa emergenza.” così si chiude la nota di Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini di Roma