“Smaschera la tua paura. ci risiamo!” un Halloween speciale

Agli occhi degli adulti le paure dei bambini possono sembrare irrazionali, ma è fondamentale non minimizzarle ed aiutarli a superarle per gestirle al meglio. I timori più frequenti sono spesso legati a personaggi immaginari come mostri o fantasmi, mentre quelli reali riguardano, tra gli altri, il buio, la scuola, le malattie, i temporali, gli animali.

Ed è proprio per fornire alle famiglie uno strumento in più per rassicurare i propri figli che Zoomarine torna a celebrare la ricorrenza di Halloween con la terza edizione della campagna “Smaschera la tua paura” in versione: ci risiamo!. Una campagna di sensibilizzazione che ha riscosso grande successo e che per il 2024 vedrà la collaborazione del Policlinico Umberto I e il cast di Abracadown, il musical magico che ha fatto tappa nei più grandi teatri italiani registrando il tutto esaurito.

Il 20 ottobre 2024 il personale medico della Clinica Pediatrica della nota eccellenza sanitaria, la cui direzione generale è affidata a Fabrizio d’Alba, dispenserà consigli in pillole rispetto ai timori dei più piccoli, una sorta di vademecum per affrontare la visita del dottore, la puntura, i piccoli traumi e l’ingresso in ospedale. E per premiare i bambini più coraggiosi Zoomarine donerà all’ospedale degli ingressi gratuiti.

Tante le sorprese tutte da vivere nel parco alle porte di Roma con l’originalissimo “week end da brividi” grandi e piccini potranno, infatti, giocare e divertirsi con personaggi stravaganti come gli Spaventapazzi, il laboratorio delle zucche, gli show dei Demoni del Cielo e Raknofobika con trampolieri, acrobati e ballerine del cerchio in una serie di performance da far restare senza fiato.

Per tutto il mese da brividi i bambini fino a 14 anni entrano gratis acquistando i biglietti su acquistando i biglietti su www.zoomarine.it e per loro non mancheranno delle super novità per imparare a non avere paura della “paura” arriva, infatti, Zombie Camp, il paintball soft, educativo e divertente che aiuterà i bambini che vorranno partecipare a sconfiggere i propri timori, come quelli dei classici mostri sociali ( il mostro del buio, il mostro del gioco, i mostri, la paura del bullo, il mostro del fumo, il mostro dell’alcol). Ci sarà anche spazio per i più grandi con i percorsi horror “Isteria” e “Galeone Maledetto” e Zombie Paintball Hunt, esperienza adrenalinica e divertente nella quale i visitatori dovranno combattere per la loro sopravvivenza contro zombie affamati, che possono essere sconfitti soltanto lavorando in squadra e sparando colore a più non posso.

Sarà invece il team Abracadown, capitanato dall’ideatore Francesco Leardini, a sottolineare il valore della mission “tutti uguali nessuno escluso” che il parco diretto da Alex Mata sostiene da tempo come valore di inclusione per contrastare ed abbattere ogni forma di pregiudizio. Una miscela esplosiva accompagnerà i visitatori tra danza, canto e magia. Non mancheranno le dimostrazioni educative con gli animali ovviamente a tema, le giostre e le attrazioni, lo show dei tuffi della Ciurma Maledetta, il Topo Gigio Show, e i due nuovi show tematici a cura della compagnia artistica/teatrale “Circo Bianco”. Assolutamente da non perdere.

