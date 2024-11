Sociologia, Filosofia, Storia, Arte, 4ª lezione del corso del prof. Antonio Saccà

Martedì, 26 novembre 2024, alle ore 17.30, presso l’A.P.S. Filippo Meda, nell’omonima via, al civico 147, quarta lezione del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte ed altro ancora, a cura del prof. Antonio Saccà.

La lezione si svolgerà, come al solito, nella doppia espressione.

Nella prima parte: l’attualità e le nuove vicende militari e sociali e la storia delle civiltà.

Nella seconda parte, invece, Il prof. Saccà tratterà di una religione morale rilevantissima: il Buddhismo (sesto secolo a.C.); propagatosi in tutto il pianeta ed ancora oggi rilevante.

È una religione dei comportamenti basati sul distacco dalle passioni e dal sentire emozioni.

Il Buddhismo ha avuto influenza sulla filosofia greca e romana ed ancora oggi è seguita.

Nell’immagine, tratta da internet, statua di Buddha

