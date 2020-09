SoftScience/Sostenibilità nella città resiliente

Attraverso il format dei walkabout-esplorazioni partecipate radionomadi, condotti da Carlo Infante di Urban Experience, si interpreteranno i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU; povertà; cibo; salute; educazione; donne; acqua pubblica; energia pulita; lavoro; innovazione digitale; diseguaglianza; smart community; economia circolare; emergenza climatica; mare; biodiversità (valorizzare e integrare i valori degli ecosistemi); legalità; partnership (intelligenza connettiva) – andando ad incontrare i vari protagonisti (dagli scienziati ai cittadini-utenti) che affrontano questa scommessa evolutiva sul campo, esplorando e conversando con loro nei centri di ricerca e in giro per la città individuando percorsi urbani da tematizzare con precisa pertinenza, dal 21 settembre all’8 ottobre 2020 –

I walkabout-esplorazioni (17) si svolgeranno in giro per tutta la città anche se è decisamente prevalente l’azione nel Municipio VII. Le lezioni-laboratorio-workshop (3) si svolgeranno alla Sapienza e in una Scuola Primaria del Tuscolano, all’aperto, sempre con i sistemi radio (soluzioni che garantiscono il distanziamento fisico, sollecitando la prossimità sociale). Il progetto di intelligenza artificiale “Nuvola 3.0” sarà presentato alla Sapienza, nella soluzione di installazione interattiva.

Tutte le azioni sono a ingresso libero e gratuito. Oltre al coinvolgimento attivo dei partecipanti via radio/cuffia si utilizzeranno tre altoparlanti che irradiano il flusso radiofonico (trasmesso anche via web-radio su www.radiowalkabout.it -) tutti gli altri spettatori sono quelli che vedranno questo “sciame intelligente” ragionare camminando, esplorando la Sostenibilità nella città resiliente, Roma.

I walkabout sono conversazioni erranti, caratterizzate dall’ausilio di smartphone e cuffie collegate ad una radioricevente (whisper radio), permettono di ascoltare le voci dei partecipanti che oltre ad esplorare luoghi, scandagliando temi, attraversano eventi, esposizioni e situazioni, liberando un’energia congeniale, ludico-educativa e fondamentalmente partecipativa, garantendo distanziamento fisico e reinventando prossimità sociale. Alcune di queste esplorazioni individueranno dei luoghi particolari nella città, esplicitando il principio fondante della SoftScience: la “scienza soffice” riguarda la capacità di declinare il pensiero-azione scientifico nella sollecitazione consapevole e coinvolgente della società che s’interroga sui nuovo modelli di sviluppo possibile.

Il palinsesto culturale, promosso da Roma Capitale,fa parte di ROMARAMA 2020, ed è realizzato in collaborazione con SIAE. Il progetto con partner principale l’Università di Roma-Sapienza (il Corso di Formazione interfacoltà in Scienze della Sostenibilità) e il Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASVIS.

Non meno della natura fisica, anche il sistema sociale è caratterizzato da comportamenti che la scienza può, e deve, analizzare nell’intento di delineare previsioni per un futuro sostenibile. La realtà sociale di quest’ultimo secolo, in cui lo sviluppo scientifico e tecnologico (in particolar modo con il digitale) è diventato l’elemento cardine della trasformazione produttiva. La Società è sempre più un laboratorio in cui la Scienza, interagendo con cittadini-utenti consapevoli, deve riequilibrare tutti i processi nell’ottica dello Sviluppo Sostenibile.

Le Nazioni Unite hanno lanciato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile che Urban Experience declinerà in una serie di esplorazioni senzienti nelle geografie romane. Si parlerà dei 17 Goal in questi luoghi:

povertà – nella casa accoglienza della Caritas dove viene garantita accoglienza ai senza tetto a pochi passi dal Pigneto dove Pasolini girò “Accattone”(Municipio VII);

cibo – in un mercato rionale come quello di Via Orvieto al Tuscolano (Mun. VII);

salute – con i volontari della Croce Rossa alla Romanina (Mun.VII);

educazione – nella scuola primaria “Verdi” (Mun.VII);

donne – nel quartiere dove si aprì uno dei primi consultori autogestiti, a San Lorenzo (Mun.II);

acqua pubblica – al Parco degli Acquedotti (Mun.VII);

energia pulita – presso il Corso di Scienze della Sostenibilità alla Sapienza (Mun.II);

lavoro – in un coworking nella profonda Prenestina (Mun.V) ;

innovazione digitale – alla Fondazione Mondo Digitale al Quadraro (Mun.VII);

diseguaglianza – in un banco di distribuzione alimentare a Torpignattara (Mun.V);

smart community – nel centro di ricerca ENEA della Casaccia (Mun.XV);

economia circolare – in giro per la Sapienza con gli stakeholder della RUS – Rete delle università per lo sviluppo sostenibile (Mun.II);

emergenza climatica – trattando di come riconfigurare lo sguardo sull’ambiente con artisti e scienziati della Sapienza in relazione al Festival della Sostenibilità (Mun. II);

mare lungo il Tevere – la via d’acqua che conduce al mare, con gli studenti di un Master internazionale sulla Complessità Urbana di Sapienza-Università di Roma (Mun.I);

biodiversità – nella Cava Fabretti a Tor Carbone (Mun.VII);

legalità – ricordando le vittime di mafia (Mun.VII);

partnership – conversando con Earth Day Italia insieme ai ragazzi del Viscontino (Mun.I).

Il partner principale è l’Università di Roma-Sapienza (con il Corso di Formazione interfacoltà in Scienze della Sostenibilità) altri partner ed enti che supportano: Earth Day Italia, ItaliaSmArtCommunity, ASVIS, REMI-ISPRA (Rete Nazionale Parchi minerari), Caritas, ARCI, Fondazione Raffaele Fabretti, Comitato di Quartiere Tuscolano, Roma Bpa – Mamma Roma e i suoi Figli Migliori, Croce Rossa, Retake Roma.

Tutto si svolge all’aperto (in ogni caso, anche con la pioggia), con i sistemi radio che garantiscono distanziamento fisico, sollecitando la prossimità sociale. Tutte le azioni sono a ingresso libero e gratuito. Prenotazione fondamentale a info@urbanexperience.it –

