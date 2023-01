Solo calcio, divertimento e allegria per tutti i Piccoli Amici

Con i “miei” Piccoli Amici del lunedì e mercoledì, siamo arrivati terzi nel torneo di Natale presso l’ ASD Supreme Soccer Academy di via Giorgio Morandi 81.

I Piccoli Amici del lunedì e mercoledì, fanno parte dell’Oratorio della Parrocchia di San Tommaso d’Aquino a Tor Tre Teste.

Abbiamo sempre scritto di calcio nei precedenti articoli pubblicati su Abitare A Roma, non abbiamo mai scritto, però, dei Piccoli Amici del martedì e giovedì, che non fanno campionato e che sono allenati da Angelo Barletta.

Non abbiamo mai scritto dei “ragazzi” under 12 che sono, anche loro, iscritti al campionato CSI.

Non abbiamo mai scritto degli altri allenatori o dirigenti: Paolo, Massimiliano, Marco, Vittorio, Giorgio.

Non abbiamo mai scritto del Parroco Don Domenico, Deus ex machina del Calcio San Tommaso.

Ops, non abbiamo mai scritto di Don Damin.

Tutto volontariato, no scuola calcio a pagamento, no spogliatoi, no docce.

Si al campo di calcetto in erba sintetica, con le luci.

“Solo calcio, divertimento e allegria”.

A giugno 2022 abbiamo fatto una amichevole in via Flaminia con tutti i Piccoli Amici e da quella bella partita siamo partiti per impostare un bel campionato nel 2022/2023.

Veder crescere bambini del 2013/2014, nel fisico, nel carattere, nella dedizione, nella tecnica in campo, nel calcio: che soddisfazione!.

Mi auguro di provare gli stessi sentimenti , a giugno prossimo, anche con gli altri bambini che sto continuando ad allenare.

Ho però un desiderio, ho un sogno. Nel mio futuro vorrei allenare bambine/i, con la sindrome di down o disturbi dello spettro autistico.

Allenare non è una parola grossa. Immaginate dare: calcio, divertimento e allegria anche alle bambine/i , che hanno “il diritto” ad averli.

Un paio di anni fa, a via Nomentana, in un circolo tennistico, una decina di genitori e qualche allenatore volontario hanno “volontariamente” abbracciato il progetto dell’allenamento del sabato mattina di questi dieci bambini con la sindrome di down. Progetto portato avanti per un anno.

Ho un filmato che un operatore professionista, gratis, ha girato in uno di quei sabato mattina.

Volete vederlo con me? Cliccate sul link sottostante

https://www.youtube.com/watch?v=QSaUzHSJmz4

AAA cercasi, AAA offresi.

Io sono presente da subito.

Don Domenico, mi offri il campetto per due ore il sabato mattina?

Don Damin, mi offri il tuo aiuto di educatore /allenatore?

Angelo Barletta, sono certo del tuo aiuto.

Mamme e Papà, cercasi, con i loro bambine/i, con la sindrome di down o disturbi dello spettro autistico, da accompagnare al campo il sabato mattina per gli allenamenti

Orlando Mattei e Tonino Santucci, con l’Associazione APS SinergicaMente , cercasi, per un “piccolo aiuto” sul materiale tecnico.

Chi vuole sognare con me?