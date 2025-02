Sorrisopoli pronta a festeggiare la 25ª edizione del carnevale a Tor Sapienza

Sorrisopoli, la città fantastica dove il sorriso illumina anche i cuori più cupi, è pronta a dare il via alla 25ª edizione del “Carnevale e Non Solo a Sorrisopoli”. L’evento tanto atteso si terrà domenica 2 marzo 2025 alle ore 15:00 a Tor Sapienza, in Viale Filippo De Pisis, regalando ai partecipanti una giornata ricca di sorprese, curiosità e puro divertimento.

Una tradizione che si consolida nel tempo

Promosso e sostenuto dal V Municipio di Roma Capitale per il suo profondo valore sociale, il Carnevale di Sorrisopoli si conferma un appuntamento irrinunciabile per il territorio. Da ben 25 anni, la manifestazione coinvolge scuole, cooperative sociali e associazioni locali, offrendo una piattaforma unica di partecipazione e condivisione.

Un contenitore di valori e partecipazione

Il Carnevale di Sorrisopoli è molto più di una festa: è un autentico contenitore di valori. Le scuole diventano protagoniste come comunità educante, mentre le cooperative sociali abbracciano con entusiasmo l’inclusività dell’evento, elemento fondamentale per la crescita e l’autonomia dei loro assistiti. Anche le associazioni del territorio, dal movimento scoutistico alla protezione civile, mettono in campo straordinarie competenze ed energie.

Il Sorriso come simbolo di accoglienza e speranza

Come ogni anno, Sorrisopoli consegnerà simbolicamente la chiave della città a chi porta gioia e speranza nei luoghi segnati dal disagio e dalla sofferenza, riconoscendo l’impegno silenzioso di chi lavora quotidianamente per migliorare il mondo.

Solidarietà a fianco dell’Ass.ne Trenta Ore per la Vita

Quest’anno, Sorrisopoli si schiera al fianco dell’Associazione Trenta Ore per la Vita per sostenere il “Progetto Home”, un’iniziativa che mira a creare case famiglia nei pressi di centri specializzati nella cura di patologie oncologiche e altre malattie gravi in età pediatrica e adolescenziale. L’obiettivo è la realizzazione della “Casa dei Bambini” all’interno del complesso ospedaliero del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Il Carnevale di Sorrisopoli si impegna con entusiasmo a divulgare e sostenere questo importante progetto.

Un programma ricco di spettacoli e intrattenimento

Le principali vie di Sorrisopoli si animeranno con un tripudio di colori, suoni e spettacoli straordinari:

– Musica e ritmi coinvolgenti: al suono della Bassa Musica Città di Molfetta, dei Ritmania Città di Tivoli e della Street Percussion Band Città di Cave, i partecipanti saranno trascinati da un’energia travolgente.

– Cultura e tradizione: le Percussioni del Laboratorio di Ivano Grimani porteranno i presenti in un viaggio musicale tra le sonorità tradizionali africane.

– Coreografie spettacolari: i Danza Clown, con venticinque giovani artisti, incanteranno il pubblico con musiche e coreografie di gruppo.

– Spettacolo acrobatico: tutti con il naso all’insù per ammirare i lanci e le acrobazie degli Sbandieratori di Roma.

– Divertimento per i più piccoli: i mitici Trampolieri saranno protagonisti di giochi e risate per tutti i bambini.

A presentare l’evento sarà una madrina d’eccezione, la nota conduttrice televisiva Maria Chiara Cimini, che accompagnerà i partecipanti lungo un pomeriggio indimenticabile.

Il Carnevale di Sorrisopoli vi aspetta per una giornata all’insegna del divertimento, dell’inclusione e della solidarietà. Una festa dove il sorriso è sempre protagonista!

