Spettacolo musicale  “Note in movimento” per il Gruppo Italiano Lotta alla Pericardite

Sabato 31 maggio 2025 alle ore 18,30, Spettacolo tra musica e danza “Note in movimento” a favore del GILP (Gruppo Italiano Lotta alla Pericardite) al Teatro della Forma in viale della Primavera 317.

Si ritornerà anche ai “Favolosi anni ’60” perché la solidarietà non invecchia mai! Prenotazioni su WhatsApp al 3386476770

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.