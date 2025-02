“Sport in periferia: un diritto per tutte e tutti” un convegno

Sabato 8 febbraio 2025 alle ore 10 presso il Centro Sportivo di Villa De Sanctis in via dei Gordiani 5 convegno per parlare dello Sport come Diritto di tutti con le Associazioni Sportive.

Nella locandina maggiori dettagli.

